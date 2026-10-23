Eni plant nach Gewinnsprung Sonderdividende - Aktienrückkauf aufgestockt

dpa-AFX · Uhr
Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugenonvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren

MAILAND (dpa-AFX) - Die stark gestiegenen Ölpreise haben dem italienischen Ölkonzern Eni im Sommer noch mehr Gewinn eingebracht als erwartet. Jetzt will der Konzern an seine Anteilseigner eine Sonderdividende von insgesamt 1,3 Milliarden Euro auszahlen, wie er am Freitag in Mailand mitteilte. Zudem stockt er den geplanten Aktienrückkauf in diesem Jahr ein weiteres Mal auf - diesmal von 3,4 auf 3,8 Milliarden Euro.

Im dritten Quartal erzielte Eni einen bereinigten Überschuss von 2,8 Milliarden Euro und damit mehr als doppelt so viel wie ein Jahr zuvor. Analysten hatten im Schnitt mit 2,5 Milliarden gerechnet.

Ölkonzerne haben in diesem Jahr von den hohen Ölpreisen und gestiegenen Margen für Raffinerien profitiert. Die Preise für Kraftstoffe wie Diesel kletterten dadurch noch stärker als der Rohölpreis, der infolge des Iran-Kriegs und der Sperrung der Straße von Hormus steil gestiegen war. Eni hat seine Öl- und Gasproduktion in der Folge ausgebaut./stw/men/jha/

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Eni
ENI ADR

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Raketen, Satelliten, Komponenten
Keine Lust auf SpaceX? Zehn Weltraum-Aktien als Alternativegestern, 14:40 Uhr · onvista
Plus
Kurs büßte 2026 ein Fünftel ein
Mickrige Margen, aber Fusionsgerüchte: Wie es um Tesla steht20. Okt. · onvista
Plus
Endspurt beim "Trader 2026"
So will ich den Chipcrash nutzen20. Okt. · onvista
Alle Plus-Analysen