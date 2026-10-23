EQS-AFR: Formycon AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Formycon AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Formycon AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

23.10.2026 / 08:00 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Formycon AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 12.11.2026

Ort:

https://www.formycon.com/investoren/publikationen/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 12.11.2026

Ort:

https://www.formycon.com/en/investor-relations/publications/

23.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Formycon AG
Fraunhoferstraße 15
82152 Planegg-Martinsried
Deutschland
Internet:www.formycon.com
LEI Code:39120005TZ76GQOY8Z19
Ende der MitteilungEQS News-Service

2420678 23.10.2026 CET/CEST

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