EQS-AFR: Logwin AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Logwin AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Logwin AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

23.10.2026 / 23:22 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Logwin AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 28.10.2026

Ort:

https://www.logwin-logistics.com/de/unternehmen/investoren/finanzberichte

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 28.10.2026

Ort:

https://www.logwin-logistics.com/company/investors/financial-reports

23.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Logwin AG
an de Längten 5
6776 Grevenmacher
Luxemburg
Internet:www.logwin-logistics.com
LEI Code:529900XUC6PXMN6ABU42
Ende der MitteilungEQS News-Service

2421614 23.10.2026 CET/CEST

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