EQS-DD: Deutz AG: Dr. Simone Voggenreiter, Kauf

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
23.10.2026 / 09:07 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
a) Name
|Titel:
|Dr.
|Vorname:
|Simone
|Nachname(n):
|Voggenreiter
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Person steht in enger Beziehung zu:
|Titel:
|Dr.
|Vorname:
|Dietmar
|Nachname(n):
|Voggenreiter
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|DEUTZ AG
b) LEI
|5299005DETTV58V2PP63
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE0006305006
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|9,88 EUR
|49.400,00 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|9,8800 EUR
|49.400,0000 EUR
e) Datum des Geschäfts
|22.10.2026; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|XETRA
|MIC:
|XETR
23.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|DEUTZ AG
|Ottostraße 1
|51149 Köln (Porz-Eil)
|Deutschland
|Internet:
|www.deutz.com
|LEI Code:
|5299005DETTV58V2PP63
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
107622 23.10.2026 CET/CEST
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
RüstungskonzernRenk schwach - Diskussion um neue Prognose nach Spartenverkaufgestern, 06:41 Uhr · dpa-AFX
Kooperation geplantNvidia-Chef: Deutschlands Industrie ist gut gerüstet für KI-Ära20. Okt. · Reuters
Plus-Analysen
Keine Lust auf SpaceX? Zehn Weltraum-Aktien als Alternativegestern, 14:40 Uhr · onvista
PlusRaketen, Satelliten, Komponenten
Mickrige Margen, aber Fusionsgerüchte: Wie es um Tesla steht20. Okt. · onvista
PlusKurs büßte 2026 ein Fünftel ein