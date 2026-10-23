EQS-DD: Deutz AG: Dr. Simone Voggenreiter, Kauf

EQS Group · Uhr
Thema: Rüstung
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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

23.10.2026 / 09:11 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel: Dr.
Vorname: Simone
Nachname(n): Voggenreiter

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel: Dr.
Vorname: Dietmar
Nachname(n): Voggenreiter
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
DEUTZ AG

b) LEI
5299005DETTV58V2PP63 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0006305006

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
9,935 EUR 15.478,73 EUR
9,935 EUR 4.371,40 EUR
9,935 EUR 29.824,87 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
9,9350 EUR 49.675,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts
22.10.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: XETRA
MIC: XETR


23.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: DEUTZ AG
Ottostraße 1
51149 Köln (Porz-Eil)
Deutschland
Internet: www.deutz.com
LEI Code: 5299005DETTV58V2PP63

Ende der Mitteilung EQS News-Service

107624  23.10.2026 CET/CEST

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