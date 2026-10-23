EQS-DD: OHB SE: Dr. Markus Moeller, Zuteilung von 4.850 Aktien als Vergütungsbestandteil im Rahmen der Vorstandsvergütung (eigene Aktien des Emittenten) zu einem vertraglich festgelegten, von ...

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

23.10.2026 / 08:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:Dr.
Vorname:Markus
Nachname(n):Moeller

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

OHB SE

b) LEI

391200Y9EA2FRAPKRQ70 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE0005936124

b) Art des Geschäfts

Zuteilung von 4.850 Aktien als Vergütungsbestandteil im Rahmen der Vorstandsvergütung (eigene Aktien des Emittenten) zu einem vertraglich festgelegten, von der Führungskraft nicht beeinflussbaren Termin.

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
0,00 EUR0,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
0,00 EUR0,00 EUR

e) Datum des Geschäfts

20.10.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

23.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:OHB SE
Manfred-Fuchs-Platz 2-4
28359 Bremen
Deutschland
Internet:www.ohb.de
LEI Code:391200Y9EA2FRAPKRQ70
Ende der MitteilungEQS News-Service

107606 23.10.2026 CET/CEST

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