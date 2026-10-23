EQS-DD: OHB SE: Dr. Tim Tecklenburg, Zuteilung von 4.476 Aktien als Vergütungsbestandteil im Rahmen der Vorstandsvergütung (eigene Aktien des Emittenten) zu einem vertraglich festgelegten, von ...
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
23.10.2026 / 08:00 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Dr.
|Vorname:
|Tim
|Nachname(n):
|Tecklenburg
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|OHB SE
b) LEI
|391200Y9EA2FRAPKRQ70
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE0005936124
b) Art des Geschäfts
|Zuteilung von 4.476 Aktien als Vergütungsbestandteil im Rahmen der Vorstandsvergütung (eigene Aktien des Emittenten) zu einem vertraglich festgelegten, von der Führungskraft nicht beeinflussbaren Termin.
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|0,00 EUR
|0,00 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|0,00 EUR
|0,00 EUR
e) Datum des Geschäfts
|20.10.2026; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
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Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|OHB SE
|Manfred-Fuchs-Platz 2-4
|28359 Bremen
|Deutschland
|Internet:
|www.ohb.de
|LEI Code:
|391200Y9EA2FRAPKRQ70
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
107610 23.10.2026 CET/CEST