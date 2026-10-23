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Baccarat Hotel & Residences Malediven präsentiert neue Kampagne mit Adriana Lima



23.10.2026 / 06:05 CET/CEST

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Eine neue visuelle Kampagne fängt die Vision eines einzigartigen Insellebens durch Licht, Wasser und die Kristallwelt von Baccarat ein – fotografiert vom weltberühmten Fotografen Russell James.

DUBAI, VAE, 23. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Das Baccarat Hotel & Residences Maldives präsentiert eine neue Markenkampagne mit dem international bekannten Model Adriana Lima. Die Kampagne bietet eine filmische Interpretation des Wohneigentums und der unverwechselbaren Lebensweise, die für Baccarats erste Insel auf den Malediven konzipiert wurde.

Die Kampagne, die vor der natürlichen Kulisse des Indischen Ozeans vom legendären Fotografen Russell James inszeniert wurde, erkundet das Zusammenspiel von Licht, Wasser und Natur mit der Welt von Baccarat aus Kristall, Handwerkskunst und französischer Kunstfertigkeit. In einer Reihe intimer visueller Momente erweckt Lima die Rituale des Wohnens auf den Malediven zum Leben – von ruhigen Morgenstunden und der Zeit mit der Familie bis hin zum Schwimmen, Erkunden und gemeinsamen Versammeln am Wasser – im Luxus des eigenen Zuhauses.

Im Kern vermittelt die Kampagne, wie der Besitz einer Residenz auf den Malediven zu einer Lebensweise werden kann und nicht nur zu einem Ort zum Übernachten. Die Residenzen sind an den Rhythmen der maledivischen Landschaft ausgerichtet, wobei die natürliche Umgebung die Kulisse für den Alltag bildet. Alle 62 bezugsfertigen Residenzen, mit zwei bis fünf Schlafzimmern, verkörpern die zeitlose Eleganz des Hauses mit lichtdurchfluteten Innenräumen, die die Natur ins Haus holen. Großzügige Grundrisse mit 20 Meter langen privaten Infinity-Pools, zwei Außenduschen, Feuerstellen für gesellige Zusammenkünfte unter dem Sternenhimmel, privaten Yoga-Pavillons und voll ausgestatteten Bars für ungetrübten Genuss im Freien schaffen den idyllischen Insel-Lifestyle.

Die Kampagne enthüllt erstmals die einzigen Golfresidenzen der Malediven. Eine Kollektion von fünf Häusern, die rund um den privaten Neun-Loch-Golfplatz der Insel angeordnet sind und speziell für diejenigen zusammengestellt wurden, die einen aktiven Lebensstil vor der Kulisse der begehrtesten Orte der Malediven pflegen.

Russell James ist ein weltweit anerkannter Kunst- und Modefotograf, der dafür bekannt ist, menschliche Erfahrungen und das wahre Wesen von Orten und Menschen gekonnt einzufangen. Russell James kommentiert: „Die außergewöhnliche Schönheit von Adriana inmitten der perfekten Natur der Malediven ist eine der authentischsten und logischsten Fotoserien, die ich je mit Vergnügen erstellen durfte."

Das Baccarat Hotel & Residences Maldives besteht aus einer Ansammlung von fünf Inseln auf einer Fläche von 125 Hektar im Süd-Malé-Atoll mit 62 privaten Residenzen und 50 Villen, die vom Indischen Ozean umgeben sind. Als erste Residenzen der Marke Baccarat im Indischen Ozean trägt das Projekt die über 250-jährige Tradition und Kunstfertigkeit des Hauses in sich. Entworfen von weltbekannten Partnern wie 1508 London, HKS, L'Observatoire International und Marcel Wanders, verkörpert dieses Reiseziel zeitlose Eleganz und zeitgenössische Handwerkskunst.

Die neue Kampagne mit Adriana Lima ist jetzt live auf baccaratmaldivesresidences.com | @baccaratmaldivesresidences.

Das Baccarat Hotel & Residences Maldives wird von Starwood Hotels geführt und bietet einen sorgfältig zusammengestellten Lebensstil, der kulinarische Exzellenz und ganzheitliches Wohlbefinden vereint. Es verfügt über sieben Spezialitätenrestaurants unter der Leitung von Sterneköchen, ein hochmodernes Spa- und Wellnesscenter sowie eine Vielzahl von Sport- und Freizeiteinrichtungen. Jedes Detail spiegelt Baccarats anhaltendes Engagement für die Kunst des schönen Lebens wider.

Adriana Lima shot by Russell James for Baccarat Residences Maldives.

Adriana Lima shot by Russell James for Baccarat Residences Maldives.

Baccarat Residences Maldives.

Baccarat Hotel & Residences Maldives Logo

Cision

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