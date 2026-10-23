EQS-News: Club-Angebote für Reisebegeisterte in Deutschland

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EQS-News: Travelzoo / Schlagwort(e): Sonstiges

Club-Angebote für Reisebegeisterte in Deutschland



23.10.2026 / 17:45 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





BERLIN, 23. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Travelzoo® (NASDAQ: TZOO), der Club für Reisebegeisterte, (auf Englisch: travel enthusiasts), veröffentlicht fünf von vielen neuen Club-Angeboten für Club-Mitglieder in Deutschland.

Travelzoo logo

Sorgfältig geprüft und verhandelt für uns Reisebegeisterte:

79 € P.P.—3 TAGE IN DRESDENS ALTSTADT Inklusive Frühstück. Frauenkirche, Zwinger und Semperoper nur 15 Gehminuten entfernt. Perfekt für die Reisezeit im Winter: der Saunabereich im 7. Stock mit Blick über Dresden.

599 € P.P.—ADVENTSKREUZFAHRT INS ELSASS 5 Tage auf dem Rhein ab/bis Mainz. Vollpension und Getränke sind inbegriffen. Höhepunkte der Route: die Weihnachtsmärkte in Speyer, Rüdesheim und Straßburg. Der Anbieter gibt uns Reisebegeisterten einen Last-Minute-Preis (statt regulär 1099 €).

AB 1399 € P.P.—THAILAND: 2 WOCHEN IM 4*-RESORT MIT FLUG Strandurlaub am Karon Beach auf Phuket. Club-Mitglieder übernachten im Superior-Zimmer mit Poolblick. Ebenfalls für uns Reisebegeisterte verhandelt: 2 Stunden Massage sowie kostenlose Snacks und Getränke.

109 € P.P.—MITGLIEDERFAVORIT IN SCHWÄBISCH HALL Eines der ältesten Fachwerkhäuser Südwestdeutschlands. Club-Mitglieder, die schon zu Gast waren, kommentieren: „Wunderschönes Hotel". Wir haben ein Spezialangebot für die Nebensaison: Regulär kostet der Aufenthalt doppelt so viel. Inklusive 2 Übernachtungen, Frühstück, 3-Gang-Dinner, Flasche Sekt.

AB 269 € P.P.—VENEDIG: 4 TAGE MIT FLUG 4-Sterne-Hotel in einem Palazzo aus dem 16. Jahrhundert. Früher Wohnort und Werkstatt des Bildhauers Alessandro Vittoria. Deckenbalken, Nussbaumvertäfelungen, Murano-Glasleuchten. Weniger als 10 Gehminuten zum Markusplatz und Dogenpalast.

Die Angebote sind nur in begrenzter Zahl verfügbar.

Sind Sie ein Reisebegeisterter? Werden Sie Club-Mitglied: https://travelzoo.com

Wer sind wir? Wir, Travelzoo®, sind der Club für Reisebegeisterte. Wir erreichen 30 Millionen Reisende. Club Mitglieder erhalten Club-Angebote, die von unseren Deal-Experten weltweit verhandelt und sorgfältig geprüft werden. In Zusammenarbeit mit tausenden Reiseanbietern – mit denen wir langjährige Partnerschaften pflegen – erhalten wir Zugang zu unwiderstehlichen Angeboten.

Pressekontakt:

Natalia Cwierz – Berlin

+49 30 311 975 20

ncwierz@travelzoo.com

Cision

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