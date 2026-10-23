EQS-News: Die Bulgarische Finanzaufsichtsbehörde schließt die vorläufige Prüfung des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots für die Shelly Group SE ab

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Die Bulgarische Finanzaufsichtsbehörde schließt die vorläufige Prüfung des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots für die Shelly Group SE ab



23.10.2026 / 11:30 CET/CEST

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Die Bulgarische Finanzaufsichtsbehörde schließt die vorläufige Prüfung des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots für die Shelly Group SE ab Sofia/München, 23. Oktober 2026 – Die Shelly Group SE (Ticker: SLYG / ISIN: BG1100003166) („Shelly Group“), ein Anbieter von IoT- und Smart-Building-Lösungen mit Sitz in Sofia, Bulgarien, teilt mit, dass die Bulgarische Finanzaufsichtsbehörde („FSC“) das am 28. September 2026 von der SE 2026 A, einer Gesellschaft der Schneider Electric SE (die „Bieterin“), eingereichte freiwillige öffentliche Übernahmeangebot zum Erwerb von bis zu 13.244.827 Aktien, jedoch mindestens 12.330.305 Aktien, der Shelly Group geprüft hat.

Mit Beschluss Nr. 664-TP vom 22. Oktober 2026 hat die FSC ihre Rückmeldung zum Angebotsdokument übermittelt und die Bieterin aufgefordert, bestimmte Angaben im Angebotsdokument und in dessen Anlagen zu ergänzen und zu präzisieren. Die geforderten Änderungen betreffen zusätzliche Informationen und Klarstellungen, die von der Bieterin zu liefern sind, und beziehen sich nicht auf die bereits bekannt gegebenen wesentlichen Angebotsbedingungen, einschließlich des Angebotspreises.

Die Bieterin muss die erforderlichen Änderungen und Anpassungen innerhalb der nächsten 20 Geschäftstage vornehmen und das geänderte Angebotsdokument bei der FSC einreichen. Das Angebot kann nach Genehmigung des geänderten Dokuments durch die FSC veröffentlicht werden.

Die Shelly Group wird ihre Aktionäre und den Kapitalmarkt weiterhin über die weiteren Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Angebot informieren.



Über Shelly Group

Die Shelly Group SE entwickelt, konstruiert und vermarktet IoT- und Smart-Building-Lösungen für DIY-Anwender und professionelle Nutzer und bietet fortschrittliche Technologie, nahtlose Interoperabilität und ein hohes Maß an technologischer Flexibilität. Shelly-Produkte ermöglichen die Remote-Kontrolle und -Automatisierung sowie das Energiemanagement von elektrischen Geräten und Smart-Building-Lösungen über Mobiltelefone, PCs oder Hausautomatisierungssysteme von Drittanbietern. Zusätzlich zum Verkauf von Geräten erzielt die Shelly Group Umsatzerlöse mit ihren Cloud-Anwendungen. Die Shelly Group profitiert von einer geringen Kapitalbindung durch die Herstellung der Produkte bei Auftragsfertigern.

Das Unternehmen hat eine starke Präsenz im deutschsprachigen Raum und ist mit seinen Produkten in mehr als 100 Ländern vertreten. Mit Vertriebsorganisationen in den Regionen DACH (Deutschland, Österreich, Schweiz), BeNeLux (Belgien, Niederlande, Luxemburg), Nordics (Dänemark, Schweden, Norwegen und Finnland) und Iberia (Spanien und Portugal) sowie in Polen, Italien, Frankreich, dem Vereinigten Königreich, Bulgarien, Slowenien, den USA und China ist die Shelly Group international breit aufgestellt.

Die Shelly Group SE (ISIN: BG1100003166) ist an der Bulgarischen Wertpapierbörse sowie im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse (XETRA: SLYG) notiert und in den SDAX einbezogen.



Ansprechpartner Investor Relations

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Sven Pauly

Telefon: +49 89 125 09 0331

E-Mail: sp@crossalliance.de

www.crossalliance.de



Wichtiger Hinweis

Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Wertpapieren der Shelly Group dar. Das Angebot wird ausschließlich auf Grundlage des Angebotsdokuments nach dessen Freigabe durch die FSC unterbreitet. Aktionären wird empfohlen, das Angebotsdokument sowie die begründete Stellungnahme des Verwaltungsrats der Shelly Group sorgfältig zu lesen, sobald diese verfügbar sind.

Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund von Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren wesentlich von den in solchen Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ergebnissen abweichen.

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