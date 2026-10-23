EQS-News: Die Initiative „Years of Culture" in Katar gibt die Partnerländer bis zum Jahr 2030 bekannt

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Die Initiative „Years of Culture" in Katar gibt die Partnerländer bis zum Jahr 2030 bekannt



23.10.2026 / 23:30 CET/CEST

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Italien, die Niederlande, die Schweiz, Portugal und Spanien wurden als künftige Partner für die Years of Culture benannt

DOHA, Katar, 23. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Die Initiative „Years of Culture" gab heute die Kulturpartner Katars bis zum Jahr 2030 bekannt. Aufbauend auf den bereits angekündigten Partnerschaften mit Ägypten und Griechenland für das Jahr 2027 werden die kommenden „Years of Culture" gemeinsam mit Italien (2028), den Niederlanden und der Schweiz (2029) sowie Portugal und Spanien (2030) begangen.

Years of Culture logo

Ihre Exzellenz Sheikha Al Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al Thani, Chairperson von „Years of Culture", erklärte: „Mit der nun bereits fünfzehnten Ausgabe trägt ‚Years of Culture' weiterhin dazu bei, die freundschaftlichen Bande zwischen Katar und Ländern auf der ganzen Welt durch einen sinnvollen kulturellen Austausch zu stärken und gleichzeitig die Kreativwirtschaft sowie die soziale und wirtschaftliche Entwicklung unseres Landes zu fördern. Aufbauend auf den fundierten Partnerschaften, die wir bereits etabliert haben, freuen wir uns auf ein neues Kapitel, das Katar in einen Dialog mit Ländern rund um das Mittelmeer und in Europa führt, die durch eine gemeinsame Geschichte des Austauschs, der Kreativität und der Diplomatie verbunden sind."

Die im Jahr 2012 ins Leben gerufene Initiative „Years of Culture" fördert durch Kunst, Kulturerbe, Gastronomie, Musik, Sport, Bildung und wirtschaftliche Beziehungen ein tieferes Verständnis sowie dauerhafte Beziehungen zwischen Katar und anderen Nationen. Die Initiative spiegelt die Überzeugung Katars wider, dass kulturelle Zusammenarbeit den Dialog fördert, internationale Beziehungen stärkt und grenzüberschreitenden Respekt schafft.

Aufbauend auf dem Modell der Doppelpartnerschaften der letzten beiden Jahre – Argentinien und Chile (2025) sowie Kanada und Mexiko (2026) – wird die Partnerschaft mit Ägypten und Griechenland im Jahr 2027 die Verbindungen Katars zu zwei Ländern untersuchen, deren kulturelles Erbe auch heute noch eine dynamische zeitgenössische Kreativszene prägt. Das Programm wird neue Möglichkeiten für den Austausch in den Bereichen Literatur, Kunst, Design, Musik, Kulturerbe und anderen kreativen Bereichen schaffen und beginnt damit, dass Katar im Januar 2027 als Ehrengast an der Internationalen Buchmesse in Kairo 2027 teilnimmt.

Im Jahr 2028 wird die Partnerschaft zwischen Katar und Italien auf den langjährigen kulturellen Verbindungen in den Bereichen Archäologie, Mode, Design und Denkmalschutz aufbauen. Das Partnerschaftsjahr fällt mit der Eröffnung des permanenten Nationalpavillons Katars in den historischen Giardini della Biennale in Venedig zusammen, der von der Architektin Lina Ghotmeh entworfen wurde – der erste neue permanente Pavillon in den Giardini seit 30 Jahren und erst der dritte in 50 Jahren.

Das Jahr 2029 wird Partnerschaften mit den Niederlanden und der Schweiz mit sich bringen – Nationen, die für ihre weltweit führende Rolle in den Bereichen Innovation, Diplomatie, Design, humanitäres Engagement und Nachhaltigkeit bekannt sind.

Im Jahr 2030 wird „Years of Culture" eine Partnerschaft mit Portugal und Spanien eingehen und damit seine Tradition des kulturellen Austauschs mit den Gastgeberländern der FIFA-Weltmeisterschaft fortsetzen.

Während jedes „Year of Culture" arbeitet Katar eng mit Kulturinstitutionen, Botschaften, Künstlern und Pädagogen zusammen, um ein vielfältiges Programm aus Ausstellungen, Festivals, Messen, Künstlerresidenzen, akademischen Austauschprogrammen und öffentlichen Veranstaltungen in ganz Katar und seinen Partnerländern zu präsentieren. Die Programmgestaltung beginnt oft bereits im Vorfeld des offiziellen Kulturjahres und setzt sich weit darüber hinaus fort, wodurch dauerhafte institutionelle Partnerschaften, berufliche Netzwerke und zwischenmenschliche Beziehungen entstehen.

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