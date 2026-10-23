EQS-News: DIE MACHT DES WILLENS: EINE GESPRÄCHSREIHE ÜBER ENTSCHLOSSENHEIT UND INDIVIDUALITÄT

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DIE MACHT DES WILLENS: EINE GESPRÄCHSREIHE ÜBER ENTSCHLOSSENHEIT UND INDIVIDUALITÄT



23.10.2026 / 23:55 CET/CEST

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MIAMI, 23. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Armani Beauty: The Power of WILL ist eine Video-Interview-Reihe, moderiert von der Künstlerin und digitalen Geschichtenerzählerin Devon Rodriguez. Die Interviews mit Jonathan Bailey, J Balvin, Carlos Sainz und Simon Squibb verbinden Porträtfotografie mit persönlichen Gesprächen und erkunden die Entscheidungen, Herausforderungen und Momente der Überzeugung, die ihre Lebenswege geprägt haben. Während sich Duftgeschichten oft auf Träume, Verführung und Erfolg stützten, erkundet die Serie eine persönlichere Interpretation von Ehrgeiz, Entschlossenheit und lebensverändernden Momenten.

The Power of Will: A Series of Conversations about Determination and Individuality (Jonathan Bailey).

Im Kern liegt ein universelles Bestreben: um die Person zu werden, die man sein möchte.

Ausgehend von der Überzeugung, dass Entschlossenheit und Individualität die Zukunft jedes Einzelnen prägen, erforscht die Serie, was es bedeutet, persönliche Ambitionen zu verfolgen, Erwartungen zu überwinden und Erfolg nach eigenen Vorstellungen zu definieren.

HINTER DEM PORTRÄT

Der Moderator der Serie, Rodriguez, erlangte zunächst weltweite Bekanntheit, indem er Menschen zeichnete, die er in der New Yorker U-Bahn traf. Er fing die Individualität von Fremden in spontanen Porträts ein, die Millionen von Zuschauern auf der ganzen Welt erreichten.

Über die eigentlichen Erfolge hinausgehend, beleuchten die Interviews die Erfahrungen, persönlichen Entscheidungen und Momente des Selbstvertrauens, die ihren Lebensweg geprägt haben.

Für Jonathan Bailey, Schauspieler und globaler Duftbotschafter, bedeutete The Power of Will , hinter den Glamour der Schauspielerei zu blicken, um die rohe Realität zu enthüllen: „[Die Leute] sehen die Fehler nicht. Sie sehen die wirklichen Fehler nicht. Wenn man am Set eine Szene dreht, die im fertigen Film vielleicht nur 25 Sekunden dauert, und probt, sehen die Leute die Angst natürlich nicht unbedingt."

EIN NEUES KAPITEL IM DUFTGESCHICHTENERZÄHLEN

The Power of WILL erforscht die Geschichten hinter der Entschlossenheit der Menschen, ihren eigenen Weg zu gehen, und geht über die konventionelle Duftwerbung hinaus, um etwas zu schaffen, das die Zuschauer auf einer menschlicheren Ebene anspricht. Die Serie bietet eine besondere kulturelle Perspektive und nutzt die Kunst als Mittel, um die Erlebnisse und prägenden Momente hinter einigen der bekanntesten Persönlichkeiten unserer Zeit zu enthüllen.

Die Serie endet am 25. Oktober mit einer letzten Folge, in der Devon Rodriguez selbst im Mittelpunkt steht und die seinen persönlichen Werdegang vom Zeichnen von Fremden in der U-Bahn zum weltweit anerkannten Künstler und digitalen Geschichtenerzähler beleuchtet.

Die Macht des Willens ist jetzt auf YouTube verfügbar.

https://www.armanibeauty.com/

The Power of Will: A Series of Conversations about Determination and Individuality (Devon Rodriguez).

Cision

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