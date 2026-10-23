EQS-News: Georgiamune und die Menarini Group schließen eine exklusive weltweite Lizenz- und Kooperationsvereinbarung für GIM-621, ein First-in-Class-Präparat für die orale Immunonkologie

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Georgiamune und die Menarini Group schließen eine exklusive weltweite Lizenz- und Kooperationsvereinbarung für GIM-621, ein First-in-Class-Präparat für die orale Immunonkologie



23.10.2026 / 09:35 CET/CEST

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GIM-621 ist eine First-in-Class-Immuntherapie in Form eines oralen niedermolekularen Wirkstoffs im präklinischen Stadium, die potenziell bei verschiedenen soliden Tumoren eingesetzt werden kann.

Georgiamune erhält Voraus- und kurzfristige Zahlungen in Höhe von 45 Millionen US-Dollar als Teil eines Gesamtvertragswerts von bis zu 1,1 Milliarden US-Dollar zuzüglich Lizenzgebühren.

FLORENZ, Italien, und GAITHERSBURG, Maryland, 23. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Die Menarini Group („Menarini"), ein führendes internationales Pharma- und Diagnostikunternehmen, und Stemline Therapeutics, Inc. („Stemline"), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Menarini, die sich darauf konzentriert, Krebspatienten bahnbrechende onkologische Therapien zur Verfügung zu stellen, sowie Georgiamune Inc., ein Biotechnologieunternehmen im klinischen Stadium, das First-in-Class-Therapien entdeckt und entwickelt, die Immunsignalwege zur Behandlung von Krebs und Autoimmunerkrankungen umprogrammieren, gaben heute eine exklusive weltweite Lizenz- und Kooperationsvereinbarung für GIM-621 bekannt.

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GIM-621 ist eine in der präklinischen Phase befindliche, in ihrer Klasse einzigartige orale niedermolekulare Immuntherapie, die potenziell bei verschiedenen soliden Tumoren eingesetzt werden kann. Es ist einer von mehreren therapeutischen Kandidaten, die aus der Forschung von Georgiamune zu neuartigen Mechanismen der Immunaktivierung, -unterdrückung und -homöostase hervorgegangen sind.

Gemäß den Bedingungen der Lizenz- und Kooperationsvereinbarung erhält Stemline eine exklusive, weltweite Lizenz zur Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von GIM-621. Georgiamune erhält 45 Millionen US-Dollar an Vorab- und kurzfristigen Zahlungen. Georgiamune hat zudem Anspruch auf Meilensteinzahlungen für die präklinische Phase, die Entwicklung, die Zulassung und die Vermarktung, was einen potenziellen Gesamtwert der Vereinbarung von bis zu 1,1 Milliarden US-Dollar zuzüglich Lizenzgebühren ergibt.

„Bei Georgiamune konzentrieren wir uns darauf, neue Mechanismen aufzudecken, die die Funktion von Immunzellen steuern, und diese biologischen Erkenntnisse in First-in-Class-Medikamente für Autoimmunerkrankungen und die Onkologie umzusetzen", sagte Dr. med. Samir N. Khleif, Gründer und Vorstandsvorsitzender von Georgiamune. „GIM-621 ist eines von mehreren Programmen, die aus dieser Arbeit hervorgegangen sind, neben drei Programmen, die sich bereits in der klinischen Entwicklung in den Bereichen Autoimmunerkrankungen und Onkologie befinden. Diese Vereinbarung bringt Menarinis globale Entwicklungs- und Vermarktungskompetenzen im Bereich der Onkologie in das GIM-621-Projekt ein und ermöglicht es Georgiamune gleichzeitig, eine breite Pipeline weiter voranzutreiben, die auf einzigartigen Immunmechanismen basiert."

„Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Georgiamune, einem Unternehmen mit fundierter Expertise in der Immunonkologie, die zur Entdeckung von GIM-621 geführt hat – einer First-in-Class-Immuntherapie zum Einnehmen, die bei verschiedenen soliden Tumoren vielversprechend ist", sagte Elcin Barker Ergun, CEO von Menarini. „Dieses Programm ergänzt unser Portfolio im Bereich solider Tumoren hervorragend, und dank unserer etablierten Kompetenzen in der onkologischen Entwicklung und Vermarktung sind wir gut aufgestellt, um dessen Fortschritt zu beschleunigen. Wir freuen uns darauf, eng mit dem Georgiamune-Team zusammenzuarbeiten, um das volle Potenzial dieses innovativen Ansatzes zum Wohle von Krebspatienten auszuschöpfen."

Informationen zu Georgiamune Georgiamune ist ein Biotechnologieunternehmen im klinischen Stadium, das First-in-Class-Therapien entdeckt und entwickelt, die darauf abzielen, Immunsignalwege zur Behandlung von Krebs und Autoimmunerkrankungen neu zu programmieren. Der Forschungsschwerpunkt des Unternehmens liegt auf neuartigen Mechanismen, die die T-Zell-Aktivierung, die Funktion regulatorischer T-Zellen und die Immunhomöostase steuern. Georgiamune verfügt über drei Programme im klinischen Stadium: GIM-407, einen oral verabreichten Treg-Aktivator für Autoimmunerkrankungen; GIM-122, einen doppelt wirkenden Antikörper in der Onkologie; und GIM-531, einen oral verabreichten Treg-Inhibitor in der Onkologie. Georgiamune treibt zudem eine breitere Pipeline präklinischer Wirkstoffkandidaten in den Bereichen Onkologie und Autoimmunerkrankungen voran, darunter GIM-621. Das Unternehmen wurde von Dr. Samir N. Khleif auf der Grundlage von Entdeckungen aus seinem Labor zu den Mechanismen, die Immunantworten steuern, gegründet. Weitere Informationen finden Sie unter www.georgiamune.com.

Informationen zur Menarini Group Die Menarini Group ist ein führendes internationales Pharma- und Diagnostikunternehmen mit einem Umsatz von 5,5 Milliarden US-Dollar und über 17.000 Mitarbeitenden. Menarini konzentriert sich auf Therapiegebiete mit hohem ungedecktem Bedarf an Produkten für Kardiologie, Onkologie, Pneumologie, Gastroenterologie, Infektionskrankheiten, Diabetologie, Entzündungen und Analgesie. Mit 18 Produktionsstandorten und 9 Forschungs- und Entwicklungszentren sind die Produkte von Menarini in 140 Ländern weltweit erhältlich. Weitere Informationen finden Sie unter www.menarini.com.

Informationen zu Stemline Therapeutics Inc. Stemline Therapeutics, Inc. („Stemline"), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Menarini Group, ist ein biopharmazeutisches Unternehmen im kommerziellen Stadium, das sich darauf konzentriert, Patienten transformative onkologische Behandlungen zukommen zu lassen. Stemline vermarktet Elacestrant, eine orale endokrine Therapie, die für die Behandlung postmenopausaler Frauen oder erwachsener Männer mit Östrogenrezeptor (ER)-positivem, humanem epidermalem Wachstumsfaktor-Rezeptor 2 (HER2)-negativem, ESR1-mutiertem fortgeschrittenem oder metastasiertem Brustkrebs mit Fortschreiten der Erkrankung nach mindestens einer Linie endokriner Therapie in den USA, Europa und anderen globalen Regionen angezeigt ist. Stemline vermarktet auch Tagraxofusp-erzs, eine neuartige, gegen CD123 gerichtete Therapie für Patienten mit blastischen plasmazytoiden dendritischen Zellneoplasien (BPDCN), einer aggressiven hämatologischen Krebserkrankung, in den Vereinigten Staaten, Europa und anderen globalen Regionen. Darüber hinaus vertreibt Stemline in Europa Selinexor, einen XPO1-Inhibitor zur Behandlung des multiplen Myeloms. Das Unternehmen führt außerdem mehrere Studien zur Erweiterung der Indikation mit Elacestrant und Tagraxofusp bei Brust- bzw. Blutkrebs durch und verfügt über eine umfangreiche klinische Pipeline mit weiteren Arzneimittelkandidaten in verschiedenen Entwicklungsstadien für eine Reihe von soliden und hämatologischen Krebsarten.

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