EQS-News: Lassa stellt den neuen Winterreifen Wintus 3 für leichte Nutzfahrzeuge vor

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Lassa stellt den neuen Winterreifen Wintus 3 für leichte Nutzfahrzeuge vor



23.10.2026 / 13:25 CET/CEST

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Lassa, die internationale Reifenmarke von Brisa, dem führenden Reifenhersteller der Türkei, hat den Wintus 3 als speziellen Winterreifen für leichte Nutzfahrzeuge entwickelt, der laut TÜV SÜD über dem Durchschnitt der Wettbewerber liegt.

ISTANBUL, 22. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Zuverlässigkeit hat für Fahrer von leichten Nutzfahrzeugen höchste Priorität, da ihre Fahrzeuge für den reibungslosen Ablauf ihrer Geschäfte unerlässlich sind. Beim Einsatz unter harten Winterbedingungen benötigen sie Reifen, die zuverlässige Leistung und Langlebigkeit bieten. Als Reaktion auf diese Erwartungen hat Lassa ein neues Winterprofil entwickelt, das speziell auf die vielfältigen Bedürfnisse von Fahrern leichter Nutzfahrzeuge zugeschnitten ist: Wintus 3.

Wintus 3 vereint Winterleistung mit längerer Haltbarkeit

Dank seines Profils der neuen Generation, der fortschrittlichen Konstruktion und innovativer Gummimischungstechnologien bietet der Wintus 3 im Vergleich zu seinem Vorgänger einen deutlichen Fortschritt in der Gesamtleistung. Der Reifen erreicht eine bis zu 60 % längere Lebensdauer und bietet zudem spürbare Verbesserungen beim Bremsverhalten auf nasser Fahrbahn, bei Schnee und Eis, beim Fahrverhalten auf nasser Fahrbahn und beim Bremsverhalten auf trockener Fahrbahn. Darüber hinaus trägt eine Reduzierung des Rollwiderstands um 27 % dazu bei, Energieverluste zu minimieren und somit eine höhere Effizienz und nachhaltigere Mobilität zu ermöglichen.

Der mit dem TÜV SÜD Performance Mark ausgezeichnete Wintus 3 weist messbare Vorteile gegenüber dem Durchschnitt der Wettbewerber in einer Reihe kritischer Leistungskriterien auf. Unabhängige TÜV SÜD-Benchmark-Tests heben die überragende Leistung bei Beschleunigung, Bremsen auf Schnee, Bremsen auf Nässe, Kurvenfahrt auf Nässe, Bremsen auf Trockenheit sowie Kraftstoff- und Energieeffizienz hervor.

Zu den bedeutendsten Verbesserungen zählen Steigerungen von mehr als 10 % bei der Bremsleistung auf trockener und nasser Fahrbahn sowie beim Kraftstoffverbrauch im Vergleich zum Durchschnitt der Konkurrenzprodukte.

Erweiterter Größenbereich für leichte Nutzfahrzeuge

Wintus 3 ist in 22 Größen von 14 bis 16 Zoll erhältlich und wird in der Wintersaison 2026 in allen Lassa-Märkten verfügbar sein, wobei die Verfügbarkeit der Größen je nach Markt variiert.

Über Lassa Tyres & Brisa:

Der türkische Marktführer im Reifensektor, Lassa, ist in mehr als 80 Ländern mit über 6.000 Verkaufsstellen vertreten und ist die internationale Reifenmarke von Brisa, einem Joint Venture der Bridgestone Corporation und der Sabancı Holding.

Weitere Informationen zu Lassa Tyres finden Sie unter: http://www.lassa.com

Lassa introduces new winter tyre Wintus 3 for light commercial vehicles

Cision

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