Erster russischer Diesel-Tanker auf dem Weg in die USA

23. Okt (Reuters) - ⁠Ein mit 40.000 Tonnen russischem Diesel beladener Tanker ist auf dem Weg nach New York. Dies ging am Freitag aus Schifffahrtsdaten des Finanzdienstleisters LSEG hervor. Die Lieferung ‌ist Teil einer Vereinbarung zwischen US-Präsident Donald Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin. Trump hofft, mit mehreren ⁠Maßnahmen die ⁠Dieselpreise vor den US-Zwischenwahlen am 3. November zu senken. Dazu gehört auch die Aussetzung von Teilen eines neuen Sanktionsgesetzes gegen Russland.

Der unter maltesischer Flagge fahrende Tanker "Agioi Fanendes" wurde den Schifffahrtsdaten zufolge am 22. Oktober ‌im russischen Ostseehafen Primorsk mit schwefelarmem ‌Diesel beladen. Er soll am 7. November in den USA eintreffen.

Russland hatte zugestimmt, ein selbst auferlegtes Exportverbot für Diesel ⁠aufzuheben, um den Kraftstoff wieder auf die Weltmärkte zu ‌liefern. Trump hatte am 9. ⁠Oktober angekündigt, dass Russland zunächst 300.000 Tonnen oder 2,25 Millionen Barrel exportieren werde. Darauf sollen 500.000 Tonnen im November und eine Million Tonnen "unmittelbar danach" ‌folgen.

Der stellvertretende russische Ministerpräsident ⁠Alexander Nowak erklärte vergangene Woche, ⁠Russland könne seine Dieselausfuhren bis zum Jahresende auf das übliche Volumen von drei bis 3,5 Millionen Tonnen pro Monat steigern. Seit dem Inkrafttreten des vollständigen EU-Embargos gegen russische Ölprodukte im Februar 2023 wegen des Krieges in der Ukraine hat Russland Diesel hauptsächlich nach Brasilien, in die Türkei sowie in afrikanische Länder ⁠exportiert.

(Reuters-Büro, geschrieben von Rene Wagner, redigiert von Kerstin Dörr - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)