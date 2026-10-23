EZB: Verbraucher erwarten kurzfristig mehr Inflation

Berlin, ⁠23. Okt (Reuters) - Die Verbraucher in der Euro-Zone haben laut einer Umfrage der Europäischen Zentralbank (EZB) ihre kurzfristigen Inflationserwartungen etwas angehoben. Einer Erhebung der ‌EZB vom September zufolge wurde im Mittel (Median) auf Zwölfmonatssicht eine Teuerungsrate von 3,1 Prozent ⁠veranschlagt, ⁠wie die Notenbank am Freitag mitteilte. Bei der Umfrage im August hatten sich die Verbraucher noch auf 3,0 Prozent eingestellt. Ihre mittelfristigen Erwartungen auf Dreijahressicht veränderten sie ‌nicht. Wie im August gingen ‌sie mittelfristig von 2,9 Prozent Teuerung aus.

• Die monatliche Umfrage der EZB zu den ⁠Inflationserwartungen der Verbraucher liefert den Währungshütern Hinweise zur ‌Inflationsentwicklung.

• Trotz einer Inflationsrate ⁠von zuletzt 3,8 Prozent steht die EZB laut Experten vor einer Zinspause. Der für die Geldpolitik relevante Einlagensatz dürfte ‌somit am ⁠Donnerstag bei 2,50 Prozent bleiben.

• ⁠EZB-Chefin Christine Lagarde hat signalisiert, dass die Zinsen nicht im Gleichschritt mit der Inflation steigen werden. Sie gab damit einen Hinweis auf eine mögliche Pause nach der Erhöhung im September.

(Bericht von Reinhard Becker, redigiert von Kerstin DörrBei Rückfragen wenden ⁠Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)