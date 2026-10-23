Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 23.10.2026

onvista · Uhr
Thema: Rüstung

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 23. Oktober 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

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Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock
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Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
American ExpressBericht 3. Quartal 2026
ATOSS SoftwareBericht 3. Quartal 2026
BB BiotechBericht 3. Quartal 2026
CMOC China MolybdenumBericht 3. Quartal 2026
EniBericht 3. Quartal 2026
FanucBericht 2. Quartal 2026
Hexagon BBericht 3. Quartal 2026
InfosysBericht 2. Quartal 2027
MuntersBericht 3. Quartal 2026
Norsk HydroBericht 3. Quartal 2026
SaabBericht 3. Quartal 2026
SignifyBericht 3. Quartal 2026
SLB (Schlumberger)Bericht 3. Quartal 2026
Tomra SystemsBericht 3. Quartal 2026
Volvo CarBericht 3. Quartal 2026

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

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BB Biotech
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Hexagon B
Infosys
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CMOC China Molybdenum
Signify
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