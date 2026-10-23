Frankreich rüstet sich für neues Protest-Wochenende

Paris, 23. ⁠Okt (Reuters) - Behörden, Geschäfte und Kultureinrichtungen in Frankreich rüsten sich trotz Demonstrationseinschränkungen für ein unruhiges Wochenende. In Paris kündigten unter anderem das Kunstmuseum Louvre und die Fondation Louis Vuitton nach den gewaltsamen Protesten der ‌Vorwoche an, am Samstag nicht zu öffnen. Die Kunstmesse Art Basel Paris bleibt am gesamten Wochenende geschlossen. Die größte studentische Gewerkschaft ⁠Unef rief ⁠für Samstag zu Kundgebungen auf. Außerdem plant die "Gelbwesten"-Bewegung einen Marsch durch das Zentrum der Hauptstadt. Präsident Emmanuel Macron hatte am Donnerstag angekündigt, nicht genehmigte Demonstrationen zu verbieten.

Macron wollte sich am Freitag mit Studentenvertretern treffen. Die Unef erklärte jedoch, an den Protesten gegen ‌Lehrermangel und marode Schulen festzuhalten. Die Generalsekretärin ‌der Gewerkschaft CFDT, Marylise Leon, sagte dem Sender TF1, die Einschränkung des Demonstrationsrechts sei kontraproduktiv. Die Behörden in Marseille und Lyon verboten alle ⁠für Samstag geplanten Kundgebungen. Auch die Stadt Orleans im Zentrum des ‌Landes stellt sich auf Unruhen ein. ⁠Dort ist ein Treffen der rechtspopulistischen Partei Rassemblement National geplant, gegen das Demonstrationen angekündigt sind.

Seit vergangenem Samstag wurden dem Justizminister zufolge rund 2700 Menschen festgenommen. Die Proteste richten sich ‌gegen Kürzungen im Haushalt. Darüber ⁠hinaus fordern die Demonstranten höhere Löhne ⁠angesichts gestiegener Lebenshaltungskosten. Die Regierung verweist dagegen auf die Notwendigkeit, die Staatsausgaben zu begrenzen, um die Kreditkosten zu kontrollieren. Die Risikoaufschläge für französische Staatsanleihen im Vergleich zu deutschen Bundesanleihen stiegen am Donnerstag auf den höchsten Stand seit 15 Jahren. Eine Entscheidung der Ratingagentur Moody's zur Kreditwürdigkeit Frankreichs wird unterdessen am späten Freitagabend erwartet.

(Bericht von Makini Brice, Dominique Vidalon und Alessandro Parodi ⁠in Paris sowie Charlotte Van Campenhout in AmsterdamBearbeitet von Alexander RatzRedigiert von Elke AhlswedeBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)