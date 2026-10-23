Frankreich rüstet sich mit 70.000 Kräften für neues Protest-Wochenende

Paris, 23. ⁠Okt (Reuters) - Frankreich mobilisiert für Samstag landesweit 70.000 Sicherheitskräfte, um Ausschreitungen bei den geplanten Protesten zu verhindern. Das teilte Innenminister Laurent Nunez am Freitag mit. Dabei verwies er auf Aufrufe zu Plünderungen und Gewalt aus der linksextremen Szene. "Sehen Sie sich die sozialen Medien an: Es ‌gibt Aufrufe von ganz links, öffentliche Gebäude ins Visier zu nehmen. Wir sprechen hier nicht von einer friedlichen Demonstration", sagte Nunez vor Journalisten. "Wir sind morgen bereit, ⁠äußerst konsequent ⁠durchzugreifen und nichts zu tolerieren."

Behörden, Geschäfte und Kultureinrichtungen rüsten sich trotz der angekündigten Einschränkungen für ein unruhiges Wochenende. In Paris kündigten unter anderem das Kunstmuseum Louvre und die Fondation Louis Vuitton nach den gewaltsamen Protesten der Vorwoche an, am Samstag nicht zu öffnen. Die Kunstmesse Art Basel Paris bleibt am gesamten Wochenende geschlossen. Die größte ‌studentische Gewerkschaft Unef rief für Samstag zu Kundgebungen ‌auf. Zudem plant die "Gelbwesten"-Bewegung einen Marsch durch das Zentrum der Hauptstadt. Präsident Emmanuel Macron hatte am Donnerstag angekündigt, nicht genehmigte Demonstrationen auflösen zu lassen.

GEWERKSCHAFT: VERBOTE SIND KONTRAPRODUKTIV

Macron wollte sich am ⁠Freitag mit Studentenvertretern treffen. Die Unef erklärte, an den Protesten gegen Lehrermangel und marode ‌Schulen festzuhalten. Die Generalsekretärin der Gewerkschaft CFDT, Marylise ⁠Leon, sagte dem Sender TF1, die Einschränkung des Demonstrationsrechts sei kontraproduktiv. Die Behörden in Marseille und Lyon verboten alle für Samstag geplanten Kundgebungen. Unterdessen stellt sich die Stadt Orleans im Zentrum des Landes auf Unruhen ein. Dort ‌ist ein Treffen der rechtspopulistischen Partei ⁠Rassemblement National geplant, gegen das Demonstrationen angekündigt ⁠sind.

Seit vergangenem Samstag wurden dem Justizminister zufolge rund 2700 Menschen festgenommen. Die Proteste richten sich gegen Kürzungen im Haushalt. Darüber hinaus fordern die Demonstranten höhere Löhne angesichts gestiegener Lebenshaltungskosten. Die Regierung verweist dagegen auf die Notwendigkeit, die Staatsausgaben zu begrenzen, um die Kreditkosten zu kontrollieren. Die Risikoaufschläge für französische Staatsanleihen im Vergleich zu deutschen Bundesanleihen stiegen am Donnerstag auf den höchsten Stand seit 15 Jahren. Eine Entscheidung der Ratingagentur Moody's zur Kreditwürdigkeit Frankreichs wird am späten Freitagabend erwartet.

(Bericht von ⁠Makini Brice, Dominique Vidalon und Alessandro Parodi in Paris sowie Charlotte Van Campenhout in AmsterdamBearbeitet von Alexander RatzRedigiert von Kerstin DörrBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)