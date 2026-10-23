Frasers baut Position bei Hugo Boss auf über 50 Prozent aus

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Thema: Luxusgüter
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SHIREBROOK (dpa-AFX) - Der Großaktionär Frasers Group hat seinen Anteil an Hugo Boss weiter aufgestockt. Frasers habe seine Beteiligung an dem Modekonzern auf 50,08 Prozent ausgebaut, teilten die Briten am Freitagabend mit. Damit wurde das am 1. September verkündete Ziel, nach dem knapp gescheiterten Übernahmeangebot durch den Kauf weiterer Aktien doch noch über 50 Prozent zu kommen, erreicht. Für knapp 200.000 Anteilscheine bezahlte Frasers je Stück 38,41 Euro. Bei diesem Kurs beendete die Boss-Aktie am Freitag auch das Xetra-Hauptgeschäft. Nun rechnen die Briten damit, Hugo Boss vollständig konsolidieren zu können.

Die Frasers Group gehört mehrheitlich dem britischen Milliardär Mike Ashley. Die wichtigste und bekannteste Marke des Unternehmens ist die Einzelhandelskette Sports Direct. Darüber hinaus hält das Unternehmen zahlreiche Beteiligungen - etwa am Onlineshop Asos ./he/ajx

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