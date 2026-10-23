Generali Deutschland will mit Umbau 800 Stellen abbauen

München, 23. ⁠Okt (Reuters) - Die Deutschland-Tochter des italienischen Versicherungskonzerns Generali will in den nächsten vier Jahren im Zuge des Konzernumbaus 800 Stellen abbauen. Die Arbeitsplätze würden bis Ende 2030 durch Investitionen ‌in technologischen Fortschritt und die dadurch erhofften Produktivitätssteigerungen überflüssig, teilte Generali Deutschland am Freitag mit. Das Unternehmen mit ⁠Sitz in ⁠München beschäftigt rund 9100 Mitarbeiter. Man wolle zum Abbau Altersteilzeit, ohnehin geplante Renteneintritte und natürliche Fluktuation nutzen. Bis Ende 2030 gelte eine Standort- und Arbeitsplatz-Garantie, sagte Personalvorstand Arne Benzin.

Generali Deutschland kündigte an, einen dreistelligen Millionenbetrag für ‌die Modernisierung der IT, Digitalisierung und ‌Künstliche Intelligenz in die Hand zu nehmen. Man wolle sich auf versicherungsnahe Tätigkeiten konzentrieren, andere Aufgaben sollen an Partner ⁠ausgelagert werden. "Komplexität soll weiter reduziert werden und die Verantwortlichkeiten in ‌den kunden-, vertriebs- und marktnahen ⁠Bereichen gestärkt werden", hieß es in der Mitteilung. Die Standorte in Aachen, Nürnberg und Stuttgart sollen aufgegeben werden, die Mitarbeiter sollen in Köln, München und ‌Karlsruhe zusammengeführt werden. Daneben ⁠sollen Regionalzentren in Hamburg und ⁠Saarbrücken entstehen.

Über die Umsetzung werde nun mit dem Betriebsrat verhandelt. Die Versicherungsbranche verändere sich schnell und tiefgreifend wie nie, sagte Generali-Deutschland-Chef Stefan Lehmann. "Mit den geplanten Veränderungen schaffen wir die Voraussetzungen, um auch künftig profitabel zu wachsen und unseren Kunden und Vertriebspartnern erstklassige Lösungen und Services zu bieten."

(Bericht von Alexander Hübner. Redigiert von ⁠Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)