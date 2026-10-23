Handelskammern sehen China im KI-Wettbewerb vor den USA

Berlin, ⁠23. Okt (Reuters) - China liegt im globalen Wettbewerb um die Entwicklung und Anwendung von Künstlicher Intelligenz (KI) vorne. Das geht aus einer Umfrage unter 352 ‌Handelskammern aus 113 Staaten hervor, die am Freitag veröffentlicht wurde. 50 Prozent sehen die Volksrepublik ⁠als ⁠führend an, 38 Prozent die USA.

Wie die Internationale Handelskammer (ICC) in Berlin mitteilte, sehen selbst die nordamerikanischen Befragten China zu 49 Prozent vorne. Die USA kommen hier nur auf ‌31 Prozent. Der Einsatz von ‌KI setzt sich in der Wirtschaft immer mehr durch. "Während 2024 nur zwölf Prozent der befragten ⁠Handelskammern eine breite KI-Nutzung über verschiedene Branchen hinweg ‌beobachteten, waren es 2026 ⁠bereits 32 Prozent." Rund 90 Prozent erwarten Produktivitätssteigerungen durch KI. Gleichzeitig rechnet jede zweite Handelskammer damit, dass KI-bedingt Arbeitsplätze im ‌Büro- und Verwaltungsbereich ⁠abgebaut werden.

70 Prozent der ⁠Handelskammern zählen geopolitische Spannungen wie die Kriege in der Ukraine und Nahost zu den größten wirtschaftlichen Herausforderungen. Unternehmen reagierten deswegen und stellten sich breiter auf - zum Beispiel mit neuen Exportmärkten und alternativen Lieferanten.

(Bericht von Christian Krämer, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen ⁠wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)