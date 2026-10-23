HBM Healthcare Investments mit solidem Halbjahresergebnis – erwarteter Gewinn von CHF 177 Millionen

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HBM Healthcare Investments AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis
HBM Healthcare Investments mit solidem Halbjahresergebnis – erwarteter Gewinn von CHF 177 Millionen

23.10.2026 / 06:30 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

  • Positives erstes Halbjahr mit Gewinn von CHF 177 Millionen
  • NAV +9.8%, Aktienkurs +7.8%
  • Konsolidierung bei kotierten Beteiligungen im zweiten Quartal
  • Fundamentale Rahmenbedingungen des Gesundheitsmarkts weiterhin intakt

 

Positives Ergebnis im ersten Halbjahr

HBM Healthcare Investments erzielte in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahrs 2026/2027 einen Gewinn von CHF 177 Millionen. Der innere Wert je Aktie (NAV) stieg um 9.8 Prozent. Der Aktienkurs legte um 7.8 Prozent zu.

Der Abschlag der HBM-Aktie zum NAV (Diskont) von rund 21 Prozent signalisiert weiteres Kurspotenzial. Das laufende Aktienrückkaufprogramm wurde fortgesetzt und 67 016 eigene Aktien im Wert von CHF 16.1 Millionen erworben.

Die privaten Unternehmen zeigten mehrheitlich eine konstante, positive Entwicklung mit teils hohen Ergebnisbeiträgen nach Unternehmensverkäufen und Finanzierungsrunden. Bei den kotierten Unternehmen folgte nach einer starken Erholung im ersten Quartal eine Konsolidierungsphase.

Der US-Dollar wertete sich gegenüber dem Schweizer Franken um 4.5 Prozent auf. Dies wirkte sich positiv auf das Halbjahresergebnis aus, da die Mehrheit der Beteiligungen in US-Dollar geführt werden. Die weiterhin bestehende Währungsabsicherung des US-Dollar-Risikos schmälerte diesen Effekt um CHF 28 Millionen.

 

Entwicklungen im Portfolio der börsenkotierten Unternehmen

Nachdem sich der Biotechnologiesektor im ersten Quartal des Geschäftsjahrs 2026/2027 kräftig erholt hatte, kam es im zweiten Quartal verschiedentlich zu Gewinnmitnahmen und Kursrückgängen. Insgesamt resultierte aus den börsenkotierten Unternehmen im ersten Halbjahr ein Wertanstieg von CHF 111 Millionen. Die grössten Wertbeiträge lieferten etablierte, umsatzstarke Unternehmen.

 

Entwicklungen im Portfolio der privaten Unternehmen

Die privaten Unternehmen steigerten ihren Wert um insgesamt CHF 138 Millionen und waren damit die wichtigsten Ergebnistreiber des ersten Halbjahrs. Neben der Übernahme des Impfstoffentwicklers Curevo Vaccine durch Eli Lilly und der erfolgreichen Finanzierungsrunde von Dren Bio trugen insbesondere fünf erfolgreiche Börsengänge sowie der erfreuliche Geschäftsgang von Neurelis zum guten Ergebnis bei.

 

Vier Neuinvestitionen ergänzen das private Portfolio

In den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahrs investierte HBM Healthcare insgesamt CHF 29 Millionen in vier neue und CHF 48 Millionen in bestehende private Unternehmen. Im zweiten Quartal gingen USD 10 Millionen an Crystalys Therapeutics (entwickelt Dotinurad zur Behandlung von Gicht) und USD 5 Millionen an Lytica Therapeutics (entwickelt Therapien gegen antibiotikaresistente bakterielle Infektionen).

 

Positiver Ausblick

Das Marktumfeld für den Gesundheitssektor hat sich in den vergangenen zwölf Monaten spürbar aufgehellt. Übernahmen, IPOs und Finanzierungen zeugten vom wiedererstarkten Investorenvertrauen.

In den letzten Wochen ist das Marktumfeld jedoch wieder anspruchsvoller und volatiler geworden, insbesondere aufgrund des Zinsanstiegs in den USA. Hinzu kommen enttäuschende Studienergebnisse nach dem Bilanzstichtag. Der Innovationsbedarf der Pharmaindustrie ist jedoch ungebrochen, und die Fundamentaldaten des Sektors bleiben intakt.

HBM Healthcare Investments erwartet deshalb, dass strategische Übernahmen und IPOs auch in einem schwankungsanfälligeren Umfeld fortgesetzt werden – wenn auch selektiver als in den vergangenen Quartalen.

 

Der Halbjahresbericht September 2026 ist auf der Webseite von HBM Healthcare Investments unter www.hbmhealthcare.com/de/investoren/finanzberichte einsehbar.

Kontakt
Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an Dr. Andreas Wicki,  +41 41 710 75 77, 
andreas.wicki@hbmhealthcare.com.


Ende der Adhoc-Mitteilung

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