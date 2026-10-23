Hohe Zinsen drücken Kaufpreise in Metropolen, Mieten steigen

dpa-AFX · Uhr
Quelle: dpa-AFX
Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugenonvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren

Immobilien

Frankfurt/Main (dpa) - Stark gestiegene Kreditzinsen drücken dem Institut der deutschen Wirtschaft (IW) zufolge die Immobilienpreise in Metropolen, während die Mieten kräftig steigen. Im dritten Quartal kosteten Wohnungen in den sieben größten Städten Deutschlands fast ein Prozent weniger als ein Jahr zuvor und Häuser 2,3 Prozent weniger, wie eine Studie des IW zeigt. Besonders stark fielen demnach die Preise in Stuttgart mit 3,9 Prozent, Berlin mit 2,0 Prozent und in Köln mit 1,3 Prozent.

Deutschlandweit stagnierten die Preise für Wohneigentum. «Damit liegen die Preise gut zehn Prozent unter dem Höchststand von 2022», schrieben die IW-Immobilienökonomen Michael Voigtländer und Pekka Sagner.

Mit Inflationssorgen und steigenden Leitzinsen haben die Kreditzinsen stark zugelegt: Die durchschnittliche Verzinsung zehnjähriger Immobiliendarlehen kletterte nach Daten des Finanzierungsvermittlers Interhyp zuletzt auf rund 4,5 Prozent - der höchste Stand seit der Finanzkrise 2009.

Haushalte müssen mehr für Kredite zahlen

Den Zinsanstieg spüren Haushalte, die einen Immobilienkredit aufnehmen. Bei einer Summe von 300.000 Euro und zwei Prozent Tilgung zahlten sie Anfang des Jahres rund 1.450 Euro pro Monat, rechnet das IW vor. «Heute sind es gut 1.600 Euro - ein Plus von mehr als zehn Prozent.»

Auch Investoren mit viel Eigenkapital hielten sich zurück. Denn Staatsanleihen werfen mit Sorgen über hohe Schulden in Ländern wie Frankreich wieder mehr Rendite ab, sodass Immobilien als Investment an Attraktivität verlieren.

Grundlage der Studie sind Wohnungsinserate, die aus der Value-Marktdatenbank stammen, einem etablierten Informationssystem für die Wohnungswirtschaft. Die Daten bilden den öffentlichen Wohnungsmarkt laut IW repräsentativ ab.

«Zahlungskräftige Haushalte zurück auf dem Mietmarkt»

Anders als bei den Kaufpreisen habe der Aufwärtsdruck bei den Mieten zugenommen, analysiert das IW. Die Angebotsmieten stiegen demnach bundesweit um 4,5 und im Umland der Metropolen um 5,2 Prozent. In den Metropolen kletterten die Mieten um 3,8 Prozent und damit unterdurchschnittlich - mit Ausnahme von Hamburg: Dort stiegen die Mieten laut IW um fast sieben Prozent.

«Hohe Zinsen treiben zahlungskräftige Haushalte zurück auf den Mietmarkt», sagt IW-Experte Voigtländer. Das erhöhe die Nachfrage, ohne dass das Angebot wachse. Hinzu kommen steigende Baukosten, da Bauen viel Energie verbrauche. Deshalb dürfte weniger gebaut werden, was die Mieten weiter in die Höhe treibe. «Der Staat sollte gegensteuern, etwa mit Bürgschaften für private Immobilienkredite. Das kostet wenig und stabilisiert den Markt.»

Artikel teilen:

Das könnte dich auch interessieren

Märkte heute 22.10.2026
Meta liefert ab – Halbleiter brechen ein - Was ist da los?gestern, 10:57 Uhr · onvista
Nico Santura
KI-Sorgen halten an
Tech-Abverkauf: Nasdaq 100 bricht um drei Prozent eingestern, 18:36 Uhr · onvista
Der Eingang der Nasdaq in New York.
Plus
Raketen, Satelliten, Komponenten
Keine Lust auf SpaceX? Zehn Weltraum-Aktien als Alternativegestern, 14:40 Uhr · onvista
Ein Satellit umkreist die Erde.
Dax Tagesrückblick 22.10.2026
Leitindex verliert: US-Tech-Zahlen und Ölpreis belastengestern, 15:48 Uhr · onvista
Dax Logo
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Raketen, Satelliten, Komponenten
Keine Lust auf SpaceX? Zehn Weltraum-Aktien als Alternativegestern, 14:40 Uhr · onvista
Plus
Kurs büßte 2026 ein Fünftel ein
Mickrige Margen, aber Fusionsgerüchte: Wie es um Tesla steht20. Okt. · onvista
Plus
Endspurt beim "Trader 2026"
So will ich den Chipcrash nutzen20. Okt. · onvista
Alle Plus-Analysen