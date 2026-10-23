IRW-News: Apex Critical Metals Corp.: Apex gibt die Börsennotierung an der Nasdaq und die Festlegung des Ausgabepreises für eine Emission im Wert von 1,86 Millionen US$ bekannt

IRW-PRESS: Apex Critical Metals Corp.: Apex gibt die Börsennotierung an der Nasdaq und die Festlegung des Ausgabepreises für eine Emission im Wert von 1,86 Millionen US$ bekannt

VANCOUVER, British Columbia / 22. Oktober 2026 / IRW-Press / Apex Critical Metals Corp. (NASDAQ und CSE: APXC | OTCQX: APXCF | FWB: KL9 | Euronext Access Paris: MLAPX) (Apex oder das Unternehmen), ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Weiterentwicklung seines strategischen, zu 100 % kontrollierten Seltenerdmetallprojekts Rift im Elk Creek Carbonatite Complex im Südosten des US-Bundesstaates Nebraska gerichtet ist, freut sich, bekannt zu geben, dass dem Unternehmen die Zulassung zur Notierung seiner American Depository Shares (ADS) am Nasdaq Capital Market unter dem Symbol APXC erteilt wurde, wobei der Handel voraussichtlich am 23. Oktober 2026 im Rahmen eines von einem Underwriter übernommenen öffentlichen Angebots in den Vereinigten Staaten (das Angebot) beginnen wird.

Das Angebot umfasst 400.000 ADS zu einem Ausgabepreis von 4,65 US-Dollar pro ADS. Jede angebotene ADS entspricht 6 Stammaktien von Apex. Der Bruttoerlös vor Abzug von Emissionsrabatten, Provisionen und Emissionskosten wird voraussichtlich 1,86 Millionen US-Dollar betragen.

Darüber hinaus hat Apex dem Underwriter eine 45-tägige Option zum Kauf von bis zu weiteren 60.000 ADS zum öffentlichen Ausgabepreis, abzüglich Emissionsrabatten und Provisionen, eingeräumt. Der Abschluss der Emission wird voraussichtlich am 23. Oktober 2026 erfolgen, vorbehaltlich der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen.

Die Maxim Group LLC fungiert als alleiniger Konsortialführer für das Emissionsverfahren.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Emission als Working Capital sowie für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden, darunter auch zur Weiterführung des laufenden Bohrprogramms des Unternehmens im Rahmen des Rift-Seltenerdmetallprojekts.

Das Angebot erfolgt gemäß einer wirksamen Rahmenregistrierungserklärung auf Formular F-10 (Aktenzeichen 333-298319), die zuvor bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (der SEC) eingereicht wurde und am 13. August 2026 in Kraft getreten ist. Apex kann Wertpapiere sowohl in den Vereinigten Staaten als auch in anderen Jurisdiktionen außerhalb Kanadas anbieten und verkaufen. Im Rahmen des Angebots werden keine Wertpapiere an kanadische Käufer angeboten oder verkauft. Ein vorläufiger Prospektnachtrag sowie der dazugehörige Prospekt, die das Angebot betreffen und dessen Bedingungen beschreiben, wurden bei der SEC eingereicht; sie sind Bestandteil der wirksamen Registrierungserklärung und auf der Website der SEC unter www.sec.gov verfügbar. Exemplare des vorläufigen Prospektnachtrags und des dazugehörigen Prospekts sind erhältlich bei Maxim Group LLC, 300 Park Avenue, 16. Stock, New York, NY 10022, z. Hd.: Syndicate Department, oder telefonisch unter (212) 895-3745 oder per E-Mail unter syndicate@maximgrp.com. Die endgültigen Bedingungen des Angebots werden in einem endgültigen Prospektnachtrag offengelegt, der bei der SEC eingereicht wird und kostenlos auf der Website der SEC unter www.sec.gov sowie im Unternehmensprofil auf der SEDAR+-Website unter www.sedarplus.ca verfügbar sein wird.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf dieser Wertpapiere dar; ebenso wenig darf ein Verkauf dieser Wertpapiere in einem Bundesstaat oder in einer anderen Jurisdiktion erfolgen, in der bzw. der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Zulassung gemäß den Wertpapiergesetzen dieses Bundesstaates oder dieser anderen Jurisdiktion unzulässig wäre.

Über Apex Critical Metals Corp. (NASDAQ und CSE: APXC) (OTCQX: APXCF) (FWB: KL9) (Euronext Access Paris: MLAPX)

Apex Critical Metals Corp. ist ein kanadisches Explorationsunternehmen, das sich auf die Weiterentwicklung von Projekten im Bereich der Seltenerdmetalle (REE) und Niob konzentriert, um die wachsende Nachfrage nach kritischen und strategischen Metallen in den Vereinigten Staaten und Kanada zu decken.

Im Namen des Board of Directors

APEX CRITICAL METALS CORP.,

Sean Charland

Chief Executive Officer

Tel.: 604.681.1568

E-Mail: info@apexcriticalmetals.com

Weder die Canadian Securities Exchange noch ihr Regulation Services Provider (wie dieser Begriff in den Richtlinien der CSE definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Informationen:

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze enthalten (zusammenfassend als zukunftsgerichtete Aussagen bezeichnet). Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht rein historischer Natur sind, einschließlich Aussagen über Überzeugungen, Pläne, Erwartungen oder Absichten in Bezug auf die Zukunft. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zählen (unter anderem) Aussagen in Bezug auf: das geplante Angebot, einschließlich des Abschlusses des Angebots (bzw. des Zeitpunkts seines Abschlusses); die erwartete Aufnahme des Handels am Nasdaq Capital Market (bzw. den Zeitpunkt der Handelsaufnahme) sowie die voraussichtliche Verwendung des Erlöses aus dem Angebot. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen verschiedenen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Entwicklungen wesentlich von jenen unterscheiden, die in den Aussagen beschrieben werden. Zu den Risiken, die diese Ereignisse, Aktivitäten oder Entwicklungen verändern oder verhindern könnten, gehören: das Risiko, dass das Angebot nicht innerhalb des vorgesehenen Zeitrahmens oder gar nicht abgeschlossen wird; das Risiko, dass das Angebot nicht zu für das Unternehmen akzeptablen Bedingungen abgeschlossen wird, einschließlich hinsichtlich des Umfangs, des Ausgabepreises oder anderer Bedingungen; das Risiko, dass sich Marktbedingungen, die Nachfrage der Anleger, die allgemeine Wirtschafts- und Kapitalmarktlage oder Schwankungen des Aktienkurses des Unternehmens negativ auf das Angebot auswirken könnten; das Risiko, dass das Unternehmen möglicherweise nicht in der Lage ist, die geltenden aufsichtsrechtlichen Anforderungen oder andere Abschlussbedingungen zu erfüllen; sowie das Risiko, dass sich die geplante Verwendung der Erlöse durch das Unternehmen aufgrund betrieblicher Erfordernisse, Geschäftsmöglichkeiten oder anderer Faktoren ändern könnte. Anleger werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung zukunftsgerichteter Aussagen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

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