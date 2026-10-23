IRW-News: Nicola Mining Inc.: Nicola Mining stellt Betriebsupdate zur Aufbereitungsanlage Merritt bereit

IRW-PRESS: Nicola Mining Inc.: Nicola Mining stellt Betriebsupdate zur Aufbereitungsanlage Merritt bereit

VANCOUVER, B.C. / 23. Oktober 2026 / IRW-Press / Nicola Mining Inc. (NASDAQ: NICM) (TSX.V: NIM) (FWB: HLIA) (das Unternehmen oder Nicola) freut sich, über den aktuellen Stand der Verarbeitungsaktivitäten in seiner Aufbereitungsanlage Merritt Informationen zur Verarbeitungsanlage Merritt: Link

sowie über Fortschritte bei seinen auf Edelmetalle ausgerichteten Betriebsaktivitäten zu informieren.

Red Eye Resources Ltd. (Red Eye): Das Unternehmen hat die Verarbeitung des Materials, das aus den Halden von Red Eye bezogen wurde, im September abgeschlossen und wartet nun auf die Ergebnisse der Konzentratanalyse vor dem Verkauf. Wie am 17. August 2026 bekannt gegeben wurde, haben Nicola und Red Eye eine Gewinnbeteiligungsvereinbarung für die Erzverarbeitung abgeschlossen. Das Unternehmen geht davon aus, dass der entsprechende Umsatz vorbehaltlich der endgültigen Analyseergebnisse, von Verkäufen und der einschlägigen Bedingungen für die Umsatzrealisierung im vierten Quartal 2026 erfasst werden wird.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/86364/Nicola_23-10-2026_DEPRcom.001.png

Goldprojekt Dominion (Dominion): Am 1. Juni 2026 gab Nicola bekannt, dass es sich in der Endphase der Vorbereitungen für die Aufnahme der Gold- und Silbergewinnung bei Dominion, rund 43 Kilometer nordöstlich von Wells und 110 Kilometer südöstlich von Prince George in British Columbia, befunden hatte. Das Unternehmen hat nun mit den Vorbereitungen für den Transport von rund 1.300 Tonnen mineralisiertem Material zur Aufbereitungsanlage Merritt und dessen Verarbeitung begonnen. Während der Minenerschließungs- und Gewinnungsarbeiten wurden weitere gold- und silberhaltige Erzgänge identifiziert. Die Bedeutung dieser Entdeckungen muss noch durch weitere geologische Bewertungs- und Analyseergebnisse bestätigt werden.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/86364/Nicola_23-10-2026_DEPRcom.002.png

Blue Lagoon Resources (Blue Lagoon): Nicola gab am 10. August 2026 bekannt, dass das Unternehmen und Ocean Partners UK Limited (Ocean Partners) eine Finanzierung in Gesamthöhe von 10,0 Millionen $ zur Unterstützung der Ausweitung der Minenerschließungs- und Produktionsaktivitäten von Blue Lagoon zugesagt hatten. Blue Lagoon treibt die Minenerschließung, Maßnahmen zur Erzgehaltskontrolle (Grade Control) und den Produktionsanlauf weiter voran und sorgt damit für eine zunehmende Verfügbarkeit von Material für die Verarbeitung.

Halde von Blue Lagoon und Konzentrat von Nicola/Blue Lagoon

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/86364/Nicola_23-10-2026_DEPRcom.003.png

Peter Espig, CEO von Nicola Mining, sagt dazu: Nicola hat im Jahr 2026 bedeutende Leistungen erzielt. Wir haben mehrere Bezugsquellen für edelmetallhaltiges Aufbereitungsmaterial für die Aufbereitungsanlage erschlossen, die Verarbeitung des Materials von Red Eye abgeschlossen, die Transport- und Verarbeitungsphase bei Dominion vorangetrieben und die Ausweitung der Erschließungs- und Produktionsmaßnahmen von Blue Lagoon unterstützt. Dies sind konkrete Schritte in unserer Strategie, eine diversifizierte, zuverlässige Verarbeitungsplattform bei unserer genehmigten Aufbereitungsanlage Merritt aufzubauen. Besonders wichtig ist, dass die während des Jahres geleisteten Arbeiten nun im vierten Quartal allmählich Früchte tragen, wobei die erwarteten Konzentratverkäufe und die zusätzlichen Verarbeitungsaktivitäten eine Brücke von der Projekterschließung zu kommerziellen Ergebnissen schlagen. Der Zeitpunkt und die Höhe des Umsatzes hängen zwar noch von Analyseergebnissen, logistischen Vorkehrungen und Verkäufen ab, wir sind jedoch der Ansicht, dass die betrieblichen Fortschritte, die wir 2026 erzielt haben, eine deutlich stärkere Grundlage für 2027 bilden. Unsere Priorität besteht darin, auf dieser Grundlage einen dauerhaft hohen Durchsatz, eine konsequente Umsetzung und einen steigenden Mehrwert für die Aktionäre zu erzielen.

Qualifizierte Person

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Angaben wurden von Will Whitty, P.Geo., einer qualifizierten Person im Sinne der Vorschrift NI 43-101, geprüft und genehmigt. Herr Whitty ist Vice President of Exploration des Unternehmens.

Über Nicola Mining

Nicola Mining Inc. ist ein Bergbauunternehmen, das an der NASDAQ, der TSX Venture Exchange und der Frankfurter Wertpapierbörse notiert ist. Das Unternehmen ist Besitzer der Aufbereitungsanlage Merritt und der dazugehörigen Tailings-Anlage in der Nähe von Merritt in British Columbia und hat Gewinnbeteiligungsvereinbarungen für Bergbau- und Erzaufbereitungsaktivitäten im Zusammenhang mit hochgradigen Goldprojekten abgeschlossen. In der genehmigten Aufbereitungsanlage kann gold- und silberhaltiges Zufuhrmaterial mittels Gravitations- und Flotationskreisläufen verarbeitet werden.

Das Unternehmen verfügt über sämtliche Anteile und Rechte am Projekt New Craigmont, einem hochgradigen Kupferkonzessionsgebiet, das sich über eine Fläche von mehr als 10.800 Hektar entlang des südlichen Endes des Guichon-Batholithen erstreckt und an Highland Valley Copper, der größten Kupfermine Kanadas, angrenzt. Außerdem ist das Unternehmen im Besitz von 100 % der Anteile am Konzessionsgebiet Treasure Mountain, das 30 Mineralkonzessionen und eine Mineralpacht umfasst und sich über eine Fläche von mehr als 2.200 Hektar erstreckt.

Im Namen des Board of Directors

Peter Espig

Peter Espig

CEO & Direktor

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Bill Cawker

Tel: (604) 649-0080

E-Mail: info@nicolamining.com

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (in den Richtlinien der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Fassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt, zusammengefasst oder redaktionell verdichtet sein. Die Erstellung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein. Obwohl der Text redaktionell geprüft wurde, können Fehler, Auslassungen, Übersetzungsungenauigkeiten oder Sinnverschiebungen nicht vollständig ausgeschlossen werden. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen. Die Haftung für Schäden aus der Nutzung dieser Übersetzung ist ausgeschlossen, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen; maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf den relevanten Plattformen (z. B. www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au) oder auf der Website des Emittenten. Bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=86364

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=86364&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA65405R2037

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.