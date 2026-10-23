IRW-News: Nodestream Ltd.: Nodestream startet Missions Ein Live-Lagebild für Verteidigungsteams, das alle teilen, selbst wenn Netzwerke beeinträchtigt sind

IRW-PRESS: Nodestream Ltd.: Nodestream startet Missions Ein Live-Lagebild für Verteidigungsteams, das alle teilen, selbst wenn Netzwerke beeinträchtigt sind

HIGHLIGHTS

· Missions startet am 24. Oktober 2026 und ist damit das erste neue Produkt, das im Rahmen von Nodestreams auf den Verteidigungssektor ausgerichteter Strategie Plan Consilience bereitgestellt wird, sowie ein wichtiger Meilenstein beim Übergang von der abgeschlossenen Entwicklung zur kommerziellen Verfügbarkeit.

· Ein gemeinsames Lagebild, unabhängig davon, wo Teams eingesetzt werden. Missions bringt Live-Video, Audio und Daten von Geräten im Einsatz in einer einzigen browserbasierten Arbeitsumgebung zusammen und ermöglicht es verteilten Teams, gemeinsam zusammenzuarbeiten und Entscheidungen zu treffen - selbst über Netzwerke mit geringer Bandbreite und unzuverlässige Verbindungen hinweg.

· Bewährte Übertragungstechnologie, entwickelt für anspruchsvolle Umgebungen. Missions nutzt Nodestreams etabliertes Übertragungsprotokoll, das bereits von Kunden aus dem Verteidigungssektor im Einsatz verwendet wird. Bei Tests des Unternehmens (nicht unabhängig verifiziert) lieferte das Protokoll selbst bei Paketverlustraten von bis zu 40 % weiterhin nutzbare Video- und Datenübertragungen. Missions wurde entwickelt, um bestehende Führungs- und Kontrollsysteme (C2) zu ergänzen und sich in etablierte Einsatzumgebungen zu integrieren, anstatt sie zu ersetzen.

· Ein skalierbares Geschäftsmodell. Einfache, gestaffelte Abonnements bieten eine unbegrenzte Anzahl von Nutzern und Zugang zu allen Standardfunktionen, ergänzt durch einen eigenen Enterprise-Vertriebsweg für Verteidigung, Behörden und andere Kunden, die spezielle Sicherheits-, Bereitstellungs- oder Supportvereinbarungen benötigen.

· Ein gestrafftes Produktportfolio. Missions ersetzt das bestehende Produkt Views des Unternehmens. Bestehende Kunden werden mit direkter Unterstützung auf Missions umgestellt, um Kontinuität zu gewährleisten und Unterbrechungen zu minimieren.

Hintergrund

Nodestream Ltd (ASX: NS1) (Nodestream oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass Missions, seine kollaborative Plattform für Missionsdaten, am Wochenende des 24. Oktober 2026 live gehen wird.

Am 17. Juni 2026 gab das Unternehmen Plan Consilience bekannt, seine auf Verteidigung, nationale Sicherheit und Behördenmärkte ausgerichtete Strategie, wobei die Vereinigten Staaten und Europa die internationalen Schwerpunktmärkte darstellen. In seinem Quartalsbericht zu den Aktivitäten vom Juni 2026 (veröffentlicht am 29. Juli 2026) erklärte das Unternehmen, dass die Entwicklung von Missions abgeschlossen und das Produkt zur Veröffentlichung bereit sei. Der morgige Start erfüllt diesen Meilenstein und führt Missions von der Entwicklung in die kommerzielle Verfügbarkeit über.

Über Missions

Die Kernplattform von Nodestream wurde für die Realität von Einsätzen im Feld entwickelt, wo die Bandbreite begrenzt ist, Netzwerkverbindungen unzuverlässig sind und Paketverluste den Fluss kritischer Informationen beeinträchtigen können. Sie überträgt mehrere Videostreams zusammen mit Audio, Telemetrie und anderen Einsatzdaten über bestehende Netzwerkinfrastruktur, darunter Satellit, LTE/5G, taktische IP-Funknetze und Mesh-Netzwerke. Die aktuellen Produktkapazitäten unterstützen bis zu 16 gleichzeitige Videostreams und 20 Datenstreams pro Encoding-Knoten.

Bei internen Tests im April 2026 lieferte die Nodestream-Plattform unter den Testbedingungen selbst bei Paketverlustraten von bis zu 40 % und verfügbaren Bandbreiten von 200 kbit/s beziehungsweise 1.000 kbit/s weiterhin nutzbare Videoübertragungen. Dies zeigt die Fähigkeit der Plattform, Videoübertragungen über stark eingeschränkte Verbindungen aufrechtzuerhalten und dabei nur einen Bruchteil der Bandbreite zu nutzen, die bei einer typischen Breitbandverbindung verfügbar ist. Diese Ergebnisse basieren auf den eigenen Tests des Unternehmens und wurden nicht unabhängig verifiziert.

Missions baut auf dieser Übertragungsgrundlage auf und ergänzt sie um eine kollaborative operative Ebene, die einzelne Datenfeeds zu einem gemeinsamen Lagebild zusammenführt. Dadurch können verteilte Teams über das reine Betrachten von Datenfeeds hinausgehen und aktiv rund um Live-Video, Audio und Daten von mehreren Ressourcen zusammenarbeiten.

Zu den wichtigsten Funktionen gehören:

· Einheitliche Arbeitsumgebung: Führt Live-Datenfeeds aus dem Feld, browserbasierte Video- und Audio-Zusammenarbeit sowie die Koordination mehrerer Nutzer in einer einzigen Einsatzumgebung zusammen.

· Gemeinsames Lagebild: Ermöglicht Teams an verschiedenen Standorten, mit derselben Live-Ansicht eines Einsatzes zu arbeiten und Video, Audio und Daten von mehreren Ressourcen zu kombinieren. Entfernte Spezialisten können aktiv zur operativen Entscheidungsfindung beitragen, anstatt lediglich zu beobachten.

· Einheitliche Verteilung: Kombiniert Eins-zu-eins-Übertragungen mit Eins-zu-viele-Verteilung innerhalb eines einzigen Arbeitsablaufs und unterstützt damit sowohl gezielte Verbindungen als auch eine breitere Verteilung operativer Datenfeeds.

· Erweiterte Plattformfunktionen: Führt regionales Streaming, Sicherheitsverbesserungen und ein verbessertes Gerätemanagement ein, um flexiblere Bereitstellung und operative Nutzung zu unterstützen.

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Geschäftsmodell

Missions wird auf Basis gestaffelter Abonnements angeboten, mit Rabatten bei jährlicher Vorauszahlung. Alle Tarife umfassen eine unbegrenzte Anzahl von Nutzern und sämtliche Standardfunktionen. Kunden können zusätzliche Streaming-Geräte und Daten als Zusatzleistungen erwerben.

Anforderungen, die über die Standardtarife hinausgehen oder nicht standardisierte kommerzielle, Sicherheits-, Bereitstellungs- oder Supportanforderungen umfassen, werden über den Enterprise-Vertriebsweg des Unternehmens abgewickelt. Dies wird voraussichtlich der übliche Weg für die meisten Kunden aus den Bereichen Verteidigung und Behörden sein.

Markteinführung

Die Markteinführung erfolgt schrittweise, wobei bestehende Views-Kunden beim Wechsel zu Missions direkt unterstützt werden.

Kommerzielle Interessenten werden über digitale Kanäle angesprochen. Organisationen aus Verteidigung und nationaler Sicherheit werden direkt vom Business-Development-Team kontaktiert. Missions wurde so entwickelt, dass es sich unterhalb von C2-, Autonomie- und Missionsanwendungen integriert, anstatt mit diesen zu konkurrieren. Dies unterstützt den Plan des Unternehmens, sowohl direkt an Endnutzer als auch über Hauptauftragnehmer, Systemintegratoren und Konnektivitätsanbieter zu verkaufen - einschließlich in den Schwerpunktmärkten USA und Europa.

Kommerzieller Status

Missions ist ein neues Produkt und hat zum Datum dieser Mitteilung noch keine Umsätze erzielt. Das Unternehmen hat zudem keine wesentlichen Verträge abgeschlossen. Wie schnell das Produkt angenommen wird und wie hoch die daraus erzielten Umsätze sein werden, hängt von der Kundenakzeptanz und der Umstellung bestehender Kunden ab. Bei Kunden aus Verteidigung und Behörden wird dies außerdem von Beschaffungs-, Akkreditierungs- und Integrationsprozessen abhängen. Das Unternehmen wird den Markt entsprechend seinen fortlaufenden Offenlegungspflichten informiert halten.

Kommentar des Managements

Nodestream CEO Veronica Bainton sagte:

Missions ist die erste Produktveröffentlichung im Rahmen von Plan Consilience und zeigt genau, wohin sich Nodestream entwickelt. Im Feld ist das Netzwerk häufig das schwächste Glied. Missions nimmt die Übertragungstechnologie, auf die sich unsere Kunden aus dem Verteidigungssektor bereits verlassen, und verwandelt sie in ein gemeinsames Live-Lagebild, das selbst bei eingeschränkter Konnektivität weiter funktioniert, ohne dass Teams ihre bestehenden Netzwerke oder Führungssysteme ändern müssen. Unsere Aufgabe besteht nun darin, bestehende Kunden umzustellen und mit Partnern aus Verteidigung und nationaler Sicherheit - hier sowie in unseren Schwerpunktmärkten USA und Europa - zusammenzuarbeiten, um Missions in den operativen Einsatz zu bringen.

- Ende -

Diese Mitteilung wurde vom Board von Nodestream Ltd zur Veröffentlichung freigegeben.

Für Unternehmens- und Medienanfragen wenden Sie sich bitte an:

E-Mail: investor@nodestream.tech

Für Investorenanfragen wenden Sie sich bitte an:

Mr George Lazarou

Company Secretary

Tel.: +61 8 6370 6370

E-Mail: investor@nodestream.tech

Über Nodestream

Nodestream ist die für Netzwerke optimierte Remote-Operations-Plattform des Unternehmens. Sie ermöglicht die sichere, widerstandsfähige Echtzeitübertragung von Video, Sprache, Telemetrie und Daten für Lagebewusstsein und Fernsteuerung in missionskritischen Umgebungen und arbeitet effizient mit minimaler Bandbreite (ab 8 kbit/s) und über jedes verfügbare Netzwerk - einschließlich überlasteter, umkämpfter oder beeinträchtigter Satelliten- und Mobilfunkverbindungen.

Nodestream ist in mehreren Konfigurationen und Bauformen verfügbar, von kompakten eingebetteten Modulen bis hin zu Softwareanwendungen für Linux und Windows. In seiner fortschrittlichsten Ausführung ist es für Sicherheitsanwendungen in Verteidigung und Behörden konfiguriert, bei denen Leistungsfähigkeit, Überlebensfähigkeit und Zuverlässigkeit von entscheidender Bedeutung sind.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.nodestream.tech

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über die Veröffentlichung, Nutzung, Akzeptanz und das kommerzielle Potenzial von Missions. Sie spiegeln die gegenwärtigen Erwartungen des Unternehmens wider und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, von denen viele außerhalb seiner Kontrolle liegen und dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen.

Das Unternehmen gibt keine Zusicherung, dass Missions von Kunden angenommen wird oder ein bestimmtes Umsatzniveau erzielen wird. Investoren sollten sich nicht unangemessen auf diese Aussagen verlassen. Soweit dies nicht gesetzlich oder nach den ASX Listing Rules vorgeschrieben ist, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren.

Für diese Übersetzung wird keine Haftung übernommen. Sie können die originale Pressemeldung unter dem folgenden Link aufrufen: https://asx.api.cmfyapp.com/asx-research/1.0/file/2924-03152136-6A1350866&v=undefined

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