IW: Höhere Zinsen lassen Immobilienpreise nahezu stagnieren - Mieten steigen

Berlin, 23. Okt (Reuters) - ⁠Steigende Zinsen bremsen einer Studie zufolge den deutschen Immobilienmarkt. Die Preise für Eigentumswohnungen zogen im dritten Quartal um 0,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum an, wie aus einer Untersuchung des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln (IW) hervorgeht. Ein- und Zweifamilienhäuser verteuerten sich um 0,4 Prozent. "Seit 2023 bewegen sich die Kaufpreise damit weitgehend ‌seitwärts", lautet das Fazit des IW. "Gegenüber dem Höchststand von 2022 liegen sie gut zehn Prozent niedriger."

Verantwortlich dafür machen die Experten die aktuelle Zinsentwicklung. "Aufgrund der höheren Finanzierungskosten sinkt die Nachfrage nach Kaufobjekten, ⁠weshalb die Preise ⁠im Wesentlichen stagnieren", erklären die beiden Studienautoren Pekka Sagner und Michael Voigtländer. Seit Anfang 2026 sind demnach die Renditen von Pfandbriefen bei zehnjähriger Zinsbindung um fast 0,7 Prozentpunkte gestiegen, bei kurzen Laufzeiten um mehr als 1,0 Prozentpunkte. "Ausschlaggebend sind gestiegene Inflationserwartungen, aber auch zunehmende Zweifel an der Tragfähigkeit staatlicher Schulden, vor allem in den USA und Frankreich", teilen die Autoren mit.

Im Neubau dürften die Fertigstellungen ‌weiter sinken, sagt das IW voraus. Grund dafür sei eine ‌geringere Nachfrage, während zugleich die Baukosten wegen des hohen Energieeinsatzes zulegen. "Zinsen und Baukosten steigen damit zugleich, was die Wohnungsbaukrise verschärft", betonen Sagner und Voigtländer. Bei einem Kredit von 300.000 Euro und einer Tilgung von zwei Prozent ⁠hätten Haushalte zu Jahresbeginn rund 1450 Euro monatlich zahlen müssen, nun seien es mit 1600 Euro gut ‌zehn Prozent mehr.

Die Entwicklung der Kaufpreise fällt in ⁠den Regionen sehr unterschiedlich aus. In den sieben größten Städten sind etwa die Kaufpreise für Eigentumswohnungen um 0,8 Prozent gefallen, während sie in den übrigen Großstädten sowie in deren Umland um jeweils 1,2 Prozent stiegen. Am stärksten zogen die Kaufpreise in Essen mit 3,5 ‌Prozent an, gefolgt von Dortmund mit 2,0 Prozent ⁠und Hamburg mit 1,8 Prozent. Demgegenüber stehen Rückgänge ⁠in Stuttgart von 3,9 Prozent, in Berlin von 2,0 Prozent, in Köln von 1,3 Prozent, in Leipzig von 1,0 Prozent und in München von 0,7 Prozent.

Dagegen ziehen die Mieten stärker an. Bundesweit legten sie im dritten Quartal um 4,5 Prozent zum Vorjahreszeitraum zu. Hier verzeichnete Hamburg mit 6,8 Prozent den stärksten Anstieg, gefolgt von Köln mit 5,3 Prozent und Essen mit 4,9 Prozent. Seit 2022 sind die Mieten dem IW zufolge in Berlin mit 29,5 Prozent am stärksten gestiegen, in Stuttgart mit 16,7 Prozent am schwächsten. "Hohe Zinsen lenken zahlungskräftige Haushalte in den Mietmarkt", ⁠teilt das IW mit, das vorerst keine Entspannung erwartet. "Steigende Baukosten dürften den Neubau bremsen und damit die Mieten treiben."

(Bericht von Rene Wagner, redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)