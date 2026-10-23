Japan: Inflation verstärkt sich weiter

dpa-AFX · Uhr
Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugenonvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren

TOKIO (dpa-AFX) - Die Inflation in Japan hat sich im September wie erwartet weiter verstärkt. Die Verbraucherpreise ohne Berücksichtigung von frischen Lebensmitteln legten um 2,1 Prozent im Jahresvergleich zu, wie die Regierung am Freitag in Tokio mitteilte. Der Wert liegt damit über dem Ziel der Bank of Japan von zwei Prozent. Im Vormonat hatte die Jahresrate noch bei 1,7 Prozent gelegen. Analysten hatten für September im Schnitt 2,1 Prozent erwartet.

Mit Berücksichtigung von frischen Lebensmitteln stiegen die Verbraucherpreise im September ebenfalls um 2,1 Prozent. Im Monat zuvor hatte die Rate 1,9 Prozent betragen.

Die Preisentwicklung spricht eher dafür, dass die Bank of Japan den Leitzins weiter anheben könnte. Die Zentralbank hatte den Leitzins zuletzt im September auf 1,25 Prozent und damit den höchsten Stand seit 1995 angehoben. Es war die zweite Erhöhung in diesem Jahr./jha/men

Artikel teilen:

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Raketen, Satelliten, Komponenten
Keine Lust auf SpaceX? Zehn Weltraum-Aktien als Alternativegestern, 14:40 Uhr · onvista
Plus
Kurs büßte 2026 ein Fünftel ein
Mickrige Margen, aber Fusionsgerüchte: Wie es um Tesla steht20. Okt. · onvista
Plus
Endspurt beim "Trader 2026"
So will ich den Chipcrash nutzen20. Okt. · onvista
Alle Plus-Analysen