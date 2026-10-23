Japan: Inflation verstärkt sich weiter

TOKIO (dpa-AFX) - Die Inflation in Japan hat sich im September wie erwartet weiter verstärkt. Die Verbraucherpreise ohne Berücksichtigung von frischen Lebensmitteln legten um 2,1 Prozent im Jahresvergleich zu, wie die Regierung am Freitag in Tokio mitteilte. Der Wert liegt damit über dem Ziel der Bank of Japan von zwei Prozent. Im Vormonat hatte die Jahresrate noch bei 1,7 Prozent gelegen. Analysten hatten für September im Schnitt 2,1 Prozent erwartet.

Mit Berücksichtigung von frischen Lebensmitteln stiegen die Verbraucherpreise im September ebenfalls um 2,1 Prozent. Im Monat zuvor hatte die Rate 1,9 Prozent betragen.

Die Preisentwicklung spricht eher dafür, dass die Bank of Japan den Leitzins weiter anheben könnte. Die Zentralbank hatte den Leitzins zuletzt im September auf 1,25 Prozent und damit den höchsten Stand seit 1995 angehoben. Es war die zweite Erhöhung in diesem Jahr./jha/men