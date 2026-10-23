Kanadas Militär: Übung mit scharfen Granaten löste tödlichen Brand auf Stützpunkt aus

Reuters · Uhr
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Ottawa, ⁠23. Okt (Reuters) - Der verheerende Buschbrand auf einem kanadischen Militärstützpunkt, bei dem am Samstag mindestens vier Menschen getötet wurden, ist nach Angaben des Militärs durch ‌eine Übung mit scharfen Granaten ausgelöst worden. "Das Feuer brach auf dem Schießplatz für automatische Granatwerfer aus", ⁠sagte ⁠Brigadegeneralin Vanessa Hanrahan am Donnerstag (Ortszeit). Es sei als Folge eines routinemäßigen militärischen Trainings entstanden, das zu diesem Zeitpunkt dort stattgefunden habe. Derzeit würden noch 27 Verletzte in Krankenhäusern behandelt, mehrere ‌von ihnen befänden sich in ‌einem kritischen Zustand. Zuvor waren offiziellen Angaben zufolge 39 Verletzte gemeldet worden.

Das Feuer war am Samstagnachmittag auf ⁠dem Stützpunkt Wainwright ausgebrochen und durch starken Wind ‌zu einer Feuerwand angefacht ⁠worden. Der Wind hatte die Flammen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 96 Kilometern pro Stunde vorangetrieben und Angehörige der kanadischen ‌Streitkräfte eingekesselt. Die ⁠betroffenen Soldaten bereiteten sich auf ⁠einen Einsatz in Lettland vor, der derzeit größten internationalen Militäroperation Kanadas. Premierminister Mark Carney hatte den Brand als eine der schlimmsten Tragödien in Friedenszeiten bezeichnet, die die kanadischen Streitkräfte jemals auf heimischem Boden erlebt haben.

(Bericht von David Ljunggren, geschrieben von Alexandra Falk. Bei Rückfragen ⁠wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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