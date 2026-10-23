Kanzler Merz will Beziehungen zu Japan, Südkorea und Singapur vertiefen

Berlin, 23. ⁠Okt (Reuters) - Bundeskanzler Friedrich Merz will bei einem Besuch in Japan, Südkorea und Singapur kommende Woche die Beziehungen Deutschlands zu diesen süd- und ostasiatischen Demokratien vertiefen. ‌Der Besuch diene insbesondere einer engeren sicherheitspolitischen und wirtschaftlichen Zusammenarbeit, sagte ein Regierungssprecher am Freitag in Berlin. ⁠Alle ⁠drei besuchten Länder würden sich wie Deutschland zu einem offenen, regelgebundenen Handel bekennen und hätten den Wunsch nach Stärkung der wirtschaftlichen Resilienz und Sicherheit, besonders mit Blick auf globale Lieferketten. Zudem wollten alle ‌drei Länder stärker im Technologiebereich ‌und vor allem bei der Künstlichen Intelligenz zusammenarbeiten. Merz werde auf seiner Reise von einer Wirtschaftsdelegation begleitet. Kommenden ⁠Freitag will der Kanzler in Seoul die 19. Asien-Pazifik-Konferenz ‌der Deutschen Wirtschaft eröffnen. ⁠Zudem werde Merz die Demilitarisierte Zone an der Grenze zwischen Südkorea zu Nordkorea besuchen.

Es gehe auch darum, auf der Reise um Investitionen in ‌Deutschland zu werben, ⁠sagte der Regierungssprecher. Deshalb schließe ⁠sich die Reise auch den Bemühungen auf dem Investitionsgipfel Anfang dieser Woche in Berlin an. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird kommende Woche nach China reisen. Beide Reisen seien unabhängig voneinander, betonte der Sprecher, aber über die Inhalte habe man sich abgesprochen.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Kerstin Dörr. ⁠Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)