KI-Ausverkauf setzt sich fort. Jetzt sinkt auch der Dow Jones.

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Die Wall Street versucht sich nach dem erneuten Tech-Abverkauf zu stabilisieren. Besonders Halbleiter stehen unter Druck: Der SOX-Halbleiter-Index fiel am Donnerstag um fast 7 Prozent und testet erstmals seit 16 Monaten wieder seine 200-Tage-Linie. Gleichzeitig ist die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen deutlich auf rund 5 Prozent gefallen, ein wichtiger Entlastungsfaktor für Wachstumswerte. Das zentrale Problem bleibt jedoch die Finanzierung des KI-Booms. OpenAI will bis zu 30 Milliarden US-Dollar aufnehmen, allerdings nur noch zu einer Bewertung von 1,25 Billionen US-Dollar, deutlich unter den zuletzt kolportierten 1,4 bis 1,5 Billionen. SpaceX bereitet zudem eine 40-Milliarden-US-Dollar-Anleihe zu höheren Finanzierungskosten vor, während bei Meta über eine mögliche Kapitalerhöhung spekuliert wird. 23.10. Fundamental bleibt die Nachfrage stark. Western Digital übertrifft Gewinn- und Umsatzerwartungen klar und liefert einen deutlich besseren Ausblick, auch Bloom Energy hebt nach starken Zahlen erneut die Jahresprognose an. JPMorgan bleibt trotz der Turbulenzen taktisch bullish und sieht die fundamentale Gewinnentwicklung weiterhin intakt, warnt aber davor, dass die Rotation aus Tech noch nicht vorbei sein dürfte.



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