Krypto-Steuer, Datenlecks und BaFin-Drama: Was Bitcoin-Anleger jetzt wissen müssen!
Im neuen Krypto-Update analysieren Richard „Richy“ Dittrich (Boerse Stuttgart Group) und Krypto-Experte Markus Miller (Gründer von KRYPTO-X.BIZ) die brisantesten Entwicklungen am Markt. Während in den USA nach dem gescheiterten Clarity Act die Behörden eigene Wege gehen, droht in Deutschland ein massives Chaos bei der geplanten Krypto-Steuer im Jahressteuergesetz.
📈 Exklusive Infos direkt vom Parkett in Stuttgart ► Abonniere kostenlos unsere Börsen-Newsletter: https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/service/newsletter/newsletter/
► Darum geht's im Video:
Wir sprechen über die verweigerte BaFin-Lizenz für bitcoin.de (Bitcoin Group SE) und klären, warum manipulierte Hardware-Wallets bei Drittanbietern derzeit eine reale, physische Gefahr für Anleger darstellen. Zudem beleuchten wir den Megatrend der Tokenisierung, erklären, wie KI-Agenten Stablecoins für Mikrotransaktionen nutzen, und geben praktische Tipps zur Datensparsamkeit und E-Mail-Aliassen.
Timestamps:
00:00 ► US-Regulierung: Clarity Act gescheitert, Behörden übernehmen
02:37 ► Geldwäsche und Privatsphäre: Warum Krypto-Mixer nicht per se illegal sind
09:10 ► Bitcoin vs. Stablecoins: Wertspeicher treffen auf KI-Agenten
10:50 ► KI-Regulierung: Fehlendes Verständnis in der deutschen Politik
14:40 ► Praxis-Tipp: Warum du deine Langfrist-Wallet strikt trennen solltest
15:52 ► Tokenisierung und DeFi: Reale Vermögenswerte und Kredite auf der Blockchain
18:00 ► Krypto-Börsen bauen eigene Netzwerke: Robinhood, Coinbase und Börse Stuttgart
23:45 ► Krypto-Steuer in Deutschland: Droht das völlige Chaos im Jahressteuergesetz?
27:07 ► Einstandskurs fehlt? Was Anleger vor der neuen Steuer-Regel tun können
35:00 ► Manipulierte Hardware-Wallets: Extreme Gefahr bei Drittanbietern und Resellern
41:20 ► Datenkraken und Leaks: So schützt du dich mit E-Mail-Aliassen (z.B. Proton)
46:13 ► Krypto in der Schweiz: Erster Bitcoin-ETF & Anonymität am Automaten
52:40 ► Der europäische Markt: Konkurrenzkampf der Broker & Neo-Broker
57:30 ► BaFin-Schock: Bitcoin.de (Bitcoin Group SE) erhält keine Lizenz
► Bitte beachte unsere rechtlichen Hinweise und die Angaben zu möglichen Interessenskonflikten: https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/legal/disclaimer-video-und-textbeitraege/
► Folge uns auch auf Social Media für noch mehr Börse:
📷 Instagram: https://www.instagram.com/boersestuttgart
📱 Facebook: https://www.facebook.com/boersestuttgart
🤵 LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/647864/
🕐 Das Video wurde am 23.10.2026 um 19:55 Uhr veröffentlicht. Regelmäßige Updates zu den angesprochenen Inhalten sind derzeit nicht geplant.
Im Video erwähnte Werte:
Euwax Gold II WKN: EWG2LD | ISIN: DE000EWG2LD7
➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/etps/etcs/stuttgart/ewg4cr-euwax-gold-core/
Alphabet Inc. (Google) WKN: A14Y6F | ISIN: US02079K3059
➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/a14y6f-alphabet-a
Amazon.com Inc. WKN: 906866 | ISIN: US0231351067
➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/906866-amazoncom
Apple Inc. WKN: 865985 | ISIN: US0378331005
➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/865985-apple
Bitcoin Group SE (bitcoin.de) WKN: A1TNV9 | ISIN: DE000A1TNV91
➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/a1tnv9-bitcoin-group-se-o-n/
Coinbase Global Inc. WKN: A2QP7J | ISIN: US19260Q1076
➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/a2qp7j-coinbase-global
Deutsche Telekom AG WKN: 555750 | ISIN: DE0005557508
➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/555750-deutsche-telekom
eBay Inc. WKN: 916529 | ISIN: US2786421030
➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/916529-ebay
JPMorgan Chase & Co. WKN: 850628 | ISIN: US46625H1005
➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/850628-jpmorgan-chase/
Meta Platforms Inc. WKN: A1JWVX | ISIN: US30303M1027
➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/a1jwvx-meta-platforms
Microsoft Corp. WKN: 870747 | ISIN: US5949181045
➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/870747-microsoft
Nvidia Corp. WKN: 918422 | ISIN: US67066G1040
➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/918422-nvidia
Robinhood Markets Inc. WKN: A3CVQC | ISIN: US7707001027
➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/a3cvqc-robinhood-markets
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–