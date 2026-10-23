Krypto-Steuer, Datenlecks und BaFin-Drama: Was Bitcoin-Anleger jetzt wissen müssen!

Im neuen Krypto-Update analysieren Richard „Richy“ Dittrich (Boerse Stuttgart Group) und Krypto-Experte Markus Miller (Gründer von KRYPTO-X.BIZ) die brisantesten Entwicklungen am Markt. Während in den USA nach dem gescheiterten Clarity Act die Behörden eigene Wege gehen, droht in Deutschland ein massives Chaos bei der geplanten Krypto-Steuer im Jahressteuergesetz.



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► Darum geht's im Video:

Wir sprechen über die verweigerte BaFin-Lizenz für bitcoin.de (Bitcoin Group SE) und klären, warum manipulierte Hardware-Wallets bei Drittanbietern derzeit eine reale, physische Gefahr für Anleger darstellen. Zudem beleuchten wir den Megatrend der Tokenisierung, erklären, wie KI-Agenten Stablecoins für Mikrotransaktionen nutzen, und geben praktische Tipps zur Datensparsamkeit und E-Mail-Aliassen.



Timestamps:

00:00 ► US-Regulierung: Clarity Act gescheitert, Behörden übernehmen

02:37 ► Geldwäsche und Privatsphäre: Warum Krypto-Mixer nicht per se illegal sind

09:10 ► Bitcoin vs. Stablecoins: Wertspeicher treffen auf KI-Agenten

10:50 ► KI-Regulierung: Fehlendes Verständnis in der deutschen Politik

14:40 ► Praxis-Tipp: Warum du deine Langfrist-Wallet strikt trennen solltest

15:52 ► Tokenisierung und DeFi: Reale Vermögenswerte und Kredite auf der Blockchain

18:00 ► Krypto-Börsen bauen eigene Netzwerke: Robinhood, Coinbase und Börse Stuttgart

23:45 ► Krypto-Steuer in Deutschland: Droht das völlige Chaos im Jahressteuergesetz?

27:07 ► Einstandskurs fehlt? Was Anleger vor der neuen Steuer-Regel tun können

35:00 ► Manipulierte Hardware-Wallets: Extreme Gefahr bei Drittanbietern und Resellern

41:20 ► Datenkraken und Leaks: So schützt du dich mit E-Mail-Aliassen (z.B. Proton)

46:13 ► Krypto in der Schweiz: Erster Bitcoin-ETF & Anonymität am Automaten

52:40 ► Der europäische Markt: Konkurrenzkampf der Broker & Neo-Broker

57:30 ► BaFin-Schock: Bitcoin.de (Bitcoin Group SE) erhält keine Lizenz



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🕐 Das Video wurde am 23.10.2026 um 19:55 Uhr veröffentlicht. Regelmäßige Updates zu den angesprochenen Inhalten sind derzeit nicht geplant.



Im Video erwähnte Werte:

Euwax Gold II WKN: EWG2LD | ISIN: DE000EWG2LD7

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Alphabet Inc. (Google) WKN: A14Y6F | ISIN: US02079K3059

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Amazon.com Inc. WKN: 906866 | ISIN: US0231351067

➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/906866-amazoncom



Apple Inc. WKN: 865985 | ISIN: US0378331005

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Bitcoin Group SE (bitcoin.de) WKN: A1TNV9 | ISIN: DE000A1TNV91

➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/a1tnv9-bitcoin-group-se-o-n/



Coinbase Global Inc. WKN: A2QP7J | ISIN: US19260Q1076

➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/a2qp7j-coinbase-global



Deutsche Telekom AG WKN: 555750 | ISIN: DE0005557508

➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/555750-deutsche-telekom



eBay Inc. WKN: 916529 | ISIN: US2786421030

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JPMorgan Chase & Co. WKN: 850628 | ISIN: US46625H1005

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Meta Platforms Inc. WKN: A1JWVX | ISIN: US30303M1027

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Microsoft Corp. WKN: 870747 | ISIN: US5949181045

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Nvidia Corp. WKN: 918422 | ISIN: US67066G1040

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Robinhood Markets Inc. WKN: A3CVQC | ISIN: US7707001027

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