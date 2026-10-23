Leitindex gibt nach – Telekom verliert Vortagesgewinne

Nach dem schwachen Vortag ist der Dax auch am Freitag unter Druck geblieben. Enttäuschende Konjunktursignale aus Frankreich verstärkten die wegen hoher Ölpreise und KI-Zweifeln ohnehin großen Sorgen der Anleger noch einmal. Der deutsche Leitindex büßte letztlich 0,8 Prozent auf 25.182 Punkte ein und rutschte zurück unter die 21-Tage-Linie als Indikator für den kurzfristigen Trend. Auf Wochensicht ist der Dax damit um 1,7 Prozent gefallen.

Der MDax der mittelgroßen Werte verlor am Freitag 0,7 Prozent auf 29.876 Zähler.

Die Stimmung in den Unternehmen der Eurozone hat sich im Oktober überraschend deutlich eingetrübt, wie der Einkaufsmanagerindex von S&P Global zeigt. Demnach wird die Wirtschaft vom Inflationsdruck und den Sorgen um den französischen Staatshaushalt belastet. Aus Sicht von Chefvolkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank wird die Protestwelle in Frankreich zum Konjunkturrisiko, wenngleich die Daten für die deutsche Industrie Grund zum Optimismus seien.

Der technologielastige Nasdaq 100 konnte sich nach seinem Kursrutsch tags zuvor zwar zunächst stabilisieren, die Investoren hinterfragen die milliardenschweren Investitionen in Künstliche Intelligenz aber weiterhin kritisch. Außerdem stiegen die hohen Ölpreise vor dem Wochenende weiter. Peter Reichel von der Investmentbank Oddo BHF sprach an den Märkten von einem "Balanceakt" zwischen Wachstum, Inflation und Zinsen.

Die Chartexperten der HSBC sehen den Dax, der im Oktober bisher im Bereich von 25.000 bis 25.700 Punkten schwankt, gefangen zwischen den besonders beachteten 50- und 200-Tage-Indikatorlinien. Sie sprechen von einem "Grad an Unentschlossenheit", sehen aber die Chance auf einen "Nährboden" für eine neue Trendbewegung, sofern die 200-Tage-Linie nachhaltig verteidigt wird.

Aktuell verläuft sie bei etwa 24.879 Zählern. Kommende Woche rücken dann die Zinsentscheidungen der US-Notenbank Fed und der Europäischen Zentralbank (EZB) in den Fokus.

Telekom verliert Kursgewinne

Die Aktien der Telekom haben ihre starken Vortagesgewinne mit einem Abschlag von zu 3,4 Prozent am Freitag wieder abgegeben. Für Belastung sorgen Berichte über Verhandlungen zwischen SpaceX und Crown Castle, einem der führenden Betreiber von Mobilfunkmasten in den USA.

Der Raumfahrt- und KI-Konzern von Elon Musk will mit dem Zugriff auf 80.000 Masten zum vollwertigen Mobilfunkanbieter werden - und damit zum Konkurrenten für die Telekom-Tochter T-Mobile US. SpaceX-Aktien erholten sich um gut drei Prozent von ihrem Kurseinbruch im Zuge der KI-Korrektur an der Nasdaq.

SGL Carbon an SDax-Spitze

Der Verkauf eines ehemaligen Standorts und die daraufhin erhöhte Jahresprognose für den freien Barmittelzufluss von SGL Carbon hat die Aktien des Kohlenstoffspezialisten am Freitag angetrieben. Bis zum Handelsschluss legten die Aktien um 2,3 Prozent auf 4,89 Euro zu, womit sie Spitzenreiter im Kleinwerte-Index SDax waren, in dem die Anteilscheine erst seit Anfang Oktober wieder gelistet sind.

SGL hatte bereits im August 2025 die Karbonfaserproduktion im US-amerikanischen Moses Lake beendet und verkauft nun den entsprechenden Standort an eine Investorengesellschaft aus den USA. Die Prognose für den freien Barmittelzufluss im laufenden Jahr steigt daraufhin um den Anteil der noch 2026 erhaltenen Kaufpreiszahlung in Höhe von 45 Millionen US-Dollar (40,2 Mio Euro). Bisher hatte der Kohlenstoffspezialist das Vorjahresniveau von 37 Millionen Euro angepeilt.

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(mit Material von dpa-AFX)