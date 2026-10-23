Dax Tagesrückblick 23.10.2026

Leitindex gibt nach – Telekom verliert Vortagesgewinne

onvista · Uhr
Dax Logo
Quelle: Jearu / AdobeStock
Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugenonvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren

Nach dem schwachen Vortag ist der Dax auch am Freitag unter Druck geblieben. Enttäuschende Konjunktursignale aus Frankreich verstärkten die wegen hoher Ölpreise und KI-Zweifeln ohnehin großen Sorgen der Anleger noch einmal. Der deutsche Leitindex büßte letztlich 0,8 Prozent auf 25.182 Punkte ein und rutschte zurück unter die 21-Tage-Linie als Indikator für den kurzfristigen Trend. Auf Wochensicht ist der Dax damit um 1,7 Prozent gefallen.

Der MDax der mittelgroßen Werte verlor am Freitag 0,7 Prozent auf 29.876 Zähler.

Die Stimmung in den Unternehmen der Eurozone hat sich im Oktober überraschend deutlich eingetrübt, wie der Einkaufsmanagerindex von S&P Global zeigt. Demnach wird die Wirtschaft vom Inflationsdruck und den Sorgen um den französischen Staatshaushalt belastet. Aus Sicht von Chefvolkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank wird die Protestwelle in Frankreich zum Konjunkturrisiko, wenngleich die Daten für die deutsche Industrie Grund zum Optimismus seien.

Der technologielastige Nasdaq 100 konnte sich nach seinem Kursrutsch tags zuvor zwar zunächst stabilisieren, die Investoren hinterfragen die milliardenschweren Investitionen in Künstliche Intelligenz aber weiterhin kritisch. Außerdem stiegen die hohen Ölpreise vor dem Wochenende weiter. Peter Reichel von der Investmentbank Oddo BHF sprach an den Märkten von einem "Balanceakt" zwischen Wachstum, Inflation und Zinsen.

Die Chartexperten der HSBC sehen den Dax, der im Oktober bisher im Bereich von 25.000 bis 25.700 Punkten schwankt, gefangen zwischen den besonders beachteten 50- und 200-Tage-Indikatorlinien. Sie sprechen von einem "Grad an Unentschlossenheit", sehen aber die Chance auf einen "Nährboden" für eine neue Trendbewegung, sofern die 200-Tage-Linie nachhaltig verteidigt wird.

Aktuell verläuft sie bei etwa 24.879 Zählern. Kommende Woche rücken dann die Zinsentscheidungen der US-Notenbank Fed und der Europäischen Zentralbank (EZB) in den Fokus.

Telekom verliert Kursgewinne

Die Aktien der Telekom haben ihre starken Vortagesgewinne mit einem Abschlag von zu 3,4 Prozent am Freitag wieder abgegeben. Für Belastung sorgen Berichte über Verhandlungen zwischen SpaceX und Crown Castle, einem der führenden Betreiber von Mobilfunkmasten in den USA.

Der Raumfahrt- und KI-Konzern von Elon Musk will mit dem Zugriff auf 80.000 Masten zum vollwertigen Mobilfunkanbieter werden - und damit zum Konkurrenten für die Telekom-Tochter T-Mobile US. SpaceX-Aktien erholten sich um gut drei Prozent von ihrem Kurseinbruch im Zuge der KI-Korrektur an der Nasdaq.

SGL Carbon an SDax-Spitze

Der Verkauf eines ehemaligen Standorts und die daraufhin erhöhte Jahresprognose für den freien Barmittelzufluss von SGL Carbon hat die Aktien des Kohlenstoffspezialisten am Freitag angetrieben. Bis zum Handelsschluss legten die Aktien um 2,3 Prozent auf 4,89 Euro zu, womit sie Spitzenreiter im Kleinwerte-Index SDax waren, in dem die Anteilscheine erst seit Anfang Oktober wieder gelistet sind.

SGL hatte bereits im August 2025 die Karbonfaserproduktion im US-amerikanischen Moses Lake beendet und verkauft nun den entsprechenden Standort an eine Investorengesellschaft aus den USA. Die Prognose für den freien Barmittelzufluss im laufenden Jahr steigt daraufhin um den Anteil der noch 2026 erhaltenen Kaufpreiszahlung in Höhe von 45 Millionen US-Dollar (40,2 Mio Euro). Bisher hatte der Kohlenstoffspezialist das Vorjahresniveau von 37 Millionen Euro angepeilt.

Du suchst das passende Derivat für deine Trading-Idee? Der Derivate-Finder von onvista hilft dir, aus dem riesigen Angebot genau den passenden Schein zu finden.

zum Derivate-Finder

(mit Material von dpa-AFX)

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
D
DAX
SpaceX
U
US Tech 100
N
NASDAQ 100
Deutsche Telekom
M
MDAX
Eurokurs (Euro / Dollar)
S
SDAX
SGL Carbon
T-Mobile US
$
Dollarkurs
S&P Global
NASDAQ
Crown Castle
D
DAX (Kursindex)
CROWN HOLDINGS
VP

Das könnte dich auch interessieren

Dax Tagesrückblick 20.10.2026
Dax holt Verluste auf - Friedenshoffnung stützt Kurse20. Okt. · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Dax Tagesrückblick 19.10.2026
Dax verliert jüngste Erholungsgewinne - OHB baut Kursplus aus19. Okt. · onvista
Das Logo des Dax.
Dax Tagesrückblick 16.10.2026
Dax verbucht starken Wochenausklang - Nordex steigt zweistellig16. Okt. · onvista
Das Logo des Dax.
Vorbörse 22.10.2026
Dax schwächer erwartet - erneuter Rutsch beim Kospigestern, 06:11 Uhr · onvista
Dax schwächer erwartet - erneuter Rutsch beim Kospi
Vorbörse 23.10.2026
Nasdaq-Rutsch dürfte auch den Dax belastenheute, 06:03 Uhr · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Raketen, Satelliten, Komponenten
Keine Lust auf SpaceX? Zehn Weltraum-Aktien als Alternativegestern, 14:40 Uhr · onvista
Plus
Kurs büßte 2026 ein Fünftel ein
Mickrige Margen, aber Fusionsgerüchte: Wie es um Tesla steht20. Okt. · onvista
Plus
Endspurt beim "Trader 2026"
So will ich den Chipcrash nutzen20. Okt. · onvista
Alle Plus-Analysen