Lufthansa verschiebt Wiederaufnahme von Dubai-Flügen wegen Nahost-Lage
Reuters · Uhr
Frankfurt, 23. Okt (Reuters) - Die Lufthansa verschiebt die geplante Wiederaufnahme ihrer Flüge nach Dubai wegen der angespannten Lage im Nahen Osten auf den 25. November 2026. Dies teilte der Luftfahrtkonzern am Freitag mit. Ursprünglich sollte der Flugbetrieb von Lufthansa und der Tochtergesellschaft Swiss am 25. Oktober sowie von Eurowings am 1. November wieder anlaufen. Betroffene Fluggäste würden direkt von den Fluggesellschaften kontaktiert, hieß es weiter. Sie erhielten flexible Umbuchungsmöglichkeiten oder eine vollständige Erstattung des Ticketpreises.
(Bericht von Ilona Wissenbach. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com)
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