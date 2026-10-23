Frankfurt, ⁠23. Okt (Reuters) - Die Lufthansa verschiebt die geplante Wiederaufnahme ihrer Flüge nach ‌Dubai wegen der angespannten Lage im Nahen Osten ⁠auf ⁠den 25. November 2026. Dies teilte der Luftfahrtkonzern am Freitag mit. Ursprünglich ‌sollte der Flugbetrieb ‌von Lufthansa und der Tochtergesellschaft Swiss am ⁠25. Oktober sowie von Eurowings ‌am 1. ⁠November wieder anlaufen. Betroffene Fluggäste würden direkt von den Fluggesellschaften ‌kontaktiert, ⁠hieß es weiter. ⁠Sie erhielten flexible Umbuchungsmöglichkeiten oder eine vollständige Erstattung des Ticketpreises.

(Bericht von Ilona Wissenbach. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden ⁠Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter ‌frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com)