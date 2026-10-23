Anlagestrategie

Mein Depot läuft schlechter als der Weltindex – na und?

onvista · Uhr

Nach gut sieben Monaten liegt mein Mischdepot knapp vier Prozent hinter dem Weltaktienindex MSCI AC World. Wieso ich mit der Entwicklung dennoch happy bin.

Georg Buschmann

Redaktionsleiter
Quelle: Soeren Schulz/Shutterstock.com
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Ich bin ein schlimmer Underperformer. Seit Anfang März führe ich ein abonnierbares Musterdepot, in dem ich zeigen will, wie sich mit ETFs sinnvoll fürs Alter sparen lässt. Das wird vor allem im neuen Jahr relevant, wenn das Altersvorsorge-Depot startet und viele Menschen in Deutschland steuerlich gefördert in ETFs und Co. investieren können. Nach gut sieben Monaten habe ich daher einmal ausgewertet, wie mein Ansatz bisher gelaufen ist.

So ist das Depot aufgebaut

Die Idee ist denkbar simpel: Im Depot mische ich einen weltweit investierenden Aktien-ETF (Basis: MSCI All Country World Index) mit einem Geldmarkt-ETF im Verhältnis 70 zu 30. Die Aktien sollen dabei die Rendite bringen. Der Geldmarkt-ETF, mit dem ich mir de facto den jeweiligen Leitzins der Europäischen Zentralbank (EZB) ins Depot hole, soll die Schwankungen klein halten.

Je näher ich an die Rente rücke, desto mehr werde ich den zweiten Baustein vergrößern. Denn dann bleibt immer weniger Zeit, um größere Rückschläge am Aktienmarkt noch auszugleichen.

Weniger Rendite, aber auch weniger Schwankung

Wie ist es bisher gelaufen? 9,7 Prozent Rendite habe ich mit dem Depot bisher eingefahren. Das klingt gut, sind aber tatsächlich 3,8 Prozentpunkte weniger, als ein reines Aktienengagement im selben Zeitraum gebracht hätte. Underperformance also, jedenfalls wenn man nur die Rendite betrachtet.

Dafür bin ich deutlich weniger Risiko eingegangen. Die jährliche Volatilität lag in meinem Depot mit 8,9 Prozent fast vier Prozentpunkte unter dem reinen Aktien-ETF (siehe Grafik oben). Und während mein Depot seit Anfang März einen maximalen Verlust von 4,3 Prozent brachte, sind es beim Aktien-ETF 6,4 Prozent.

Rendite pro Risiko: Beide Ansätze liegen gleichauf

Bereinigt um das Risiko liegen beide Ansätze nahezu gleichauf. Ablesen kann man das an der sogenannten Sharpe Ratio. Sie misst, wie viel Rendite ich für das Risiko bekomme, das ich eingehe. Bei meinem Depot liegt sie bei 1,42, beim reinen Aktien-ETF bei 1,44. Der Aktien-ETF liegt also nur minimal vorne.

Das zeigt: Mit einer so simplen Konstruktion lässt sich das Risiko an der Börse gut steuern, und günstig ist es obendrein. Gerade einmal rund 0,1 Prozent laufende Kosten verursachen die ausgewählten ETFs. Schau also gerne ins Musterdepot, wenn du auch mit dem Gedanken spielst, ein Vorsorgedepot zu eröffnen.

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