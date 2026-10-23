Metallindustrie: 42 Prozent rechnen mit Stellenabbau

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BERLIN (dpa-AFX) - Kurz vor der zweiten Runde der Tarifverhandlungen für die Metall- und Elektroindustrie zeichnet die Branche ein düsteres Bild der Lage. Einer Umfrage des Arbeitgeberverbands Gesamtmetall zufolge schätzen 39 Prozent der Betriebe die Geschäftslage als schlecht ein, 40 Prozent bewerten sie als befriedigend. 21 Prozent erwarten, dass sich die Lage in einem halben Jahr noch verschlechtert. 42 Prozent der Unternehmen gehen den Zahlen zufolge davon aus, in diesem Zeitraum Personal abzubauen.

Die IG Metall fordert für die gut 3,7 Millionen Beschäftigten in der deutschen Metall- und Elektroindustrie unter anderem fünf Prozent mehr Geld. Die erste Runde der regionalen Verhandlungen Anfang Oktober endete ergebnislos, in der kommenden Woche gehen die Gespräche weiter. Die Friedenspflicht endet mit Ablauf des 31. Oktober. Ab dann sind Warnstreiks möglich.

Gesamtmetall-Hauptgeschäftsführer Oliver Zander verwies in Berlin darauf, dass es zwar Branchen und Bereiche gebe, in denen es gut laufe - etwa Rüstungsindustrie oder Gesundheitstechnik. Aber: "Wenn nochmal Tausende Panzer oder Wehrmaterial bestellt werden, heißt das nicht, dass die deutsche M+E-Industrie daraus in der Fläche mehr Produktion gewinnt." Die Rüstungsindustrie habe 200.000 Beschäftigte, die gesamte Branche aber 3,7 Millionen.

Gleichzeitig sehen die Arbeitgeber eine Verlagerung der Produktion an Standorte im Ausland. "Inlandsaufträge bedeuten nicht Inlandproduktion", sagte Zander. Im Ausland könne man aufgrund besserer Rahmenbedingungen - etwa geringerer Personalkosten - mit höheren Margen produzieren.

An der Umfrage haben vom 7. bis zum 16. Oktober 1.461 Unternehmen mit rund 800.000 Beschäftigten teilgenommen./wim/DP/mis

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