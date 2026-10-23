Munich Re hebt nach starkem Quartal die Prognose

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Wenig Naturkatastrophen

München (dpa) - Nach einem überraschend guten Quartal hebt der Rückversicherer Munich Re seine Prognose für das laufende Jahr an. Bis zum Jahresende erwartet der Konzern nun einen Gewinn von 6,6 Milliarden Euro - 300 Millionen mehr als bisher, wie er mitteilt. 5,7 Milliarden davon sind nach den ersten drei Quartalen bereits eingefahren.

Für das abgelaufene dritte Quartal meldet das Unternehmen einen vorläufigen Nettogewinn von 1,7 Milliarden Euro. Das sind 0,2 Milliarden mehr als der sogenannte Analystenkonsens - ein Mittelwert aus den Erwartungen an das Ergebnis. Wichtige Treiber dafür waren, dass es relativ wenige teure Naturkatastrophen oder andere Großschadensereignisse gab. Zudem liefen die Kapitalanlagen gut. Schon im ersten Halbjahr waren die Großschäden relativ glimpflich geblieben.

Die finalen Zahlen und weitere Details veröffentlicht die Munich Re Mitte November.

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