Nach neuem Rutsch: Dienstagstief könnte in den Fokus rücken

Dax Unterstützungen 25.200 intraday 25.120 Wochenmarke Dax Widerstände 25.300 intraday 25.450 Wochenmarke

Dax Rückblick

Der Donnerstag endete schwach und durchbrach die kurzfristige Aufwärtstrendlinie. Nach dem schwachen Handelsstart gelang zunächst eine Erholung bis etwa 25.560 Punkte. An der fallenden Trendlinie setzte anschließend erneut Verkaufsdruck ein. Der Dax fiel unter 25.450 Punkte und gab bis zum Handelsende einen großen Teil seiner zwischenzeitlichen Erholung wieder ab.

Besonders belastend war die Dynamik aus dem US-Technologiesektor. Der Nasdaq 100 verlor am Donnerstag 2,90 Prozent beziehungsweise 864 Punkte und schloss bei 28.959 Punkten. Damit fiel der Index auf den tiefsten Stand seit Mitte September. Der S&P 500 gab um 1,2 Prozent auf 7.663 Punkte nach. Deutlich stabiler präsentierte sich der Dow Jones, der mit einem kleinen Plus von 0,02 Prozent bei 52.868 Punkten schloss.

Dax Chartanalyse

Im frühen Handel sank der Dax bis in den Bereich um 25.200 Punkte, bevor eine erste Gegenbewegung einsetzte. Gegen 10:40 Uhr notierte der Index wieder bei rund 25.300 Punkten und hat damit die Chance, das wichtige Level um 25.300 Punkte zu erreichen.

Im Chart der Haupthandelszeiten von 9:00 Uhr bis 17:30 Uhr zeigt sich damit eine Fortsetzung des kurzfristigen Abwärtstrends. Die Erholung vom Dienstagstief bei rund 25.050 Punkten hatte den Dax zwischenzeitlich bis an die Widerstandszone um 25.700 Punkte geführt. Seitdem bestimmen jedoch tiefere Hochpunkte und der Bruch wichtiger Unterstützungen das kurzfristige Chartbild.

Quelle: Tradingview

Dax Ausblick

Gelingt es dem Leitindex, die Marke von 25.300 Punkten zurückzuerobern, wäre eine Erholung bis zur ehemaligen Unterstützung zwischen 25.340 und 25.360 Punkten möglich. Erst ein nachhaltiger Anstieg über diesen Bereich würde weiteres Potenzial bis 25.450 Punkte eröffnen.

Auf der Unterseite bleibt dagegen die Marke von 25.200 Punkten entscheidend. Sollte diese Unterstützung unterschritten werden, rückt zunächst der Bereich zwischen 25.120 und 25.150 Punkten auf die Agenda. Darunter wäre ein erneuter Test der Tiefs vom Dienstag um 25.050 Punkte möglich. Solange der Dax unterhalb von 25.350 Punkten notiert, bleibt die kurzfristige Abwärtsbewegung trotz möglicher Erholungsversuche maßgeblich.