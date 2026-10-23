Nasdaq-Rutsch dürfte auch den Dax belasten

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Nach dem Kursrutsch an der Nasdaq und Verlusten in Asien droht Anlegern auch im Dax ein unruhiger Freitag. Der XDax signalisiert eine Stunde vor Eröffnung des Xetra-Handels einen Kurs von 25.360 Punkten, minimal unter dem Vortages-Schlusskurs.

Der US-Technologieindex Nasdaq 100 war am Vorabend um 2,9 Prozent auf das tiefste Niveau seit Mitte September gesackt. Der Halbleiter-Branchenindex fiel noch stärker. Anleger hinterfragen momentan besonders kritisch, ob sich die Milliardeninvestitionen in den KI-Boom tatsächlich zeitnah rentieren. Dabei spielen die gestiegenen Zinsen eine wichtige Rolle, während die hohen Ölpreise zuletzt wieder für zusätzlichen Inflationsdruck sorgten.

US-Märkte am Donnerstag schwach

Deutlich gestiegene Ölpreise und negativ aufgenommene Investitionspläne des Technologiekonzerns Meta hatten der Nasdaq-Börse am Donnerstag einen kräftigen Dämpfer verpasst. Mit der Erholung vom Vortag war es somit schnell vorbei. Der Nasdaq 100 fiel unter 29.000 Punkte auf den tiefsten Stand seit Mitte September.

Die Ölpreise legten nach einem Drohnenangriff auf ein Ölfeld in Saudi-Arabien nochmals zu und schürten Inflationssorgen und damit Zinsangst. Der in diesem Monat im Vergleich zur Nasdaq deutlich besser laufende Leitindex Dow Jones Industrial beendete den Handel mit plus 0,02 Prozent.

Asiatische Börsen überwiegend mit Gewinnen

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Freitag überwiegend nachgegeben. Die Schwäche der US-Technologiewerte drückte auf die Stimmung. Dabei spielen die gestiegenen Zinsen eine wichtige Rolle, während die hohen Ölpreise zuletzt wieder für zusätzlichen Inflationsdruck sorgten.

Die anziehende Inflation in Japan spricht unterdessen eher für weitere Zinserhöhungen. Der japanische Nikkei 225 gab nach den kräftigen Verlusten am Vortag zuletzt um 0,9 Prozent nach. In China fiel der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten an den Festlandbörsen um 0,5 Prozent, während der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong um 0,6 Prozent zulegte.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 62.591 -0,50 Prozent CSI 300 4.064 +0,68 Prozent Hang Seng 23.141 +0,90 Prozent Kospi 5.481 -0,95 Prozent

Devisenmärkte im Überblick

Anleihemärkte im Überblick

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten Bund Future 122,34 +0,01 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 3,34 -0,00 Prozentpunkte 10-jährige US-Anleihen 4,97 +0,01 Prozentpunkte

Rohöl-Märkte gestern im Überblick

Sorte Kurs Veränderung Brent 114,01 Dollar +0,84 Dollar WTI 100,39 Dollar +0,92 Dollar

Umstufungen von Aktien

BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR SARTORIUS AUF 320 (310) EUR - 'OVERWEIGHT'

BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR ALLIANZ AUF 351 (353) EUR - 'UNDERWEIGHT'

BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR MUNICH RE AUF 593 (598) EUR - 'OVERWEIGHT'

BERENBERG HEBT ZIEL FÜR FRESENIUS SE AUF 54 (50) EUR - 'BUY'

BERENBERG SENKT ZIEL FÜR KRONES AUF 158 (164) EUR - 'BUY'

BERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR KRONES AUF 108 (111) EUR - 'MARKET-PERFORM'

BERNSTEIN STARTET PFISTERER MIT 'OUTPERFORM' - ZIEL 102 EUR

CITIGROUP SENKT ZIEL FÜR SALZGITTER AUF 54 (60) EUR - 'NEUTRAL'

CITIGROUP SENKT ZIEL FÜR WACKER CHEMIE AUF 81 (85) EUR - 'SELL'

GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR SAP AUF 258 (230) EUR - 'BUY'

GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR SARTORIUS AUF 258 (244) EUR - 'NEUTRAL'

METZLER SENKT ZIEL FÜR RENK AUF 70 (75) EUR - 'BUY'

RBC HEBT SARTORIUS AUF 'OUTPERFORM' (SECTOR PERFORM) - ZIEL 330 (220) EUR

WDH/BERNSTEIN STARTET PFISTERER MIT 'OUTPERFORM' - ZIEL 102 EUR

WDH/LBBW HEBT ZIEL FÜR SARTORIUS AUF 305 (270) EUR - 'KAUFEN'

Wenn du eine bestimmte Aktie oder anderes Wertpapier im Auge behalten willst: Füge sie zu deiner Watchlist hinzu und du kannst in der onvista-App automatisch Alarme erhalten, wenn sich der Kurs stark bewegt.