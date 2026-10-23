Vorbörse 23.10.2026

Nasdaq-Rutsch dürfte auch den Dax belasten

onvista · Uhr
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Quelle: Adobe.com/PhotoGranary
Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugenonvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren

Nach dem Kursrutsch an der Nasdaq und Verlusten in Asien droht Anlegern auch im Dax ein unruhiger Freitag. Der XDax signalisiert eine Stunde vor Eröffnung des Xetra-Handels einen Kurs von 25.360 Punkten, minimal unter dem Vortages-Schlusskurs.

Der US-Technologieindex Nasdaq 100 war am Vorabend um 2,9 Prozent auf das tiefste Niveau seit Mitte September gesackt. Der Halbleiter-Branchenindex fiel noch stärker. Anleger hinterfragen momentan besonders kritisch, ob sich die Milliardeninvestitionen in den KI-Boom tatsächlich zeitnah rentieren. Dabei spielen die gestiegenen Zinsen eine wichtige Rolle, während die hohen Ölpreise zuletzt wieder für zusätzlichen Inflationsdruck sorgten.

US-Märkte am Donnerstag schwach

Deutlich gestiegene Ölpreise und negativ aufgenommene Investitionspläne des Technologiekonzerns Meta hatten der Nasdaq-Börse am Donnerstag einen kräftigen Dämpfer verpasst. Mit der Erholung vom Vortag war es somit schnell vorbei. Der Nasdaq 100 fiel unter 29.000 Punkte auf den tiefsten Stand seit Mitte September.

IndexPunkteVeränderung
Dow Jones52.868+0,02 Prozent
S&P 5007.663-1,21 Prozent
Nasdaq 10028.959-2,90 Prozent

Die Ölpreise legten nach einem Drohnenangriff auf ein Ölfeld in Saudi-Arabien nochmals zu und schürten Inflationssorgen und damit Zinsangst. Der in diesem Monat im Vergleich zur Nasdaq deutlich besser laufende Leitindex Dow Jones Industrial beendete den Handel mit plus 0,02 Prozent.

Asiatische Börsen überwiegend mit Gewinnen

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Freitag überwiegend nachgegeben. Die Schwäche der US-Technologiewerte drückte auf die Stimmung. Dabei spielen die gestiegenen Zinsen eine wichtige Rolle, während die hohen Ölpreise zuletzt wieder für zusätzlichen Inflationsdruck sorgten.

Die anziehende Inflation in Japan spricht unterdessen eher für weitere Zinserhöhungen. Der japanische Nikkei 225 gab nach den kräftigen Verlusten am Vortag zuletzt um 0,9 Prozent nach. In China fiel der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten an den Festlandbörsen um 0,5 Prozent, während der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong um 0,6 Prozent zulegte.

IndexPunkteVeränderung
Nikkei 22562.591-0,50 Prozent
CSI 3004.064+0,68 Prozent
Hang Seng23.141+0,90 Prozent
Kospi5.481-0,95 Prozent

Devisenmärkte im Überblick

WährungspaarKursVeränderung
Euro in Dollar1,1208-0,07 Prozent
Dollar in Yen157,04+0,17 Prozent
Euro in Yen176,01+0,10 Prozent

Anleihemärkte im Überblick

Terminkontrakt/AnleiheKurs/RenditeVeränderung in Prozent/in Prozentpunkten
Bund Future122,34 +0,01 Prozent
10-jährige Bundesanleihen3,34-0,00 Prozentpunkte
10-jährige US-Anleihen4,97+0,01 Prozentpunkte

Rohöl-Märkte gestern im Überblick

SorteKursVeränderung
Brent114,01 Dollar+0,84 Dollar
WTI100,39 Dollar+0,92 Dollar

Umstufungen von Aktien

BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR SARTORIUS AUF 320 (310) EUR - 'OVERWEIGHT'

BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR ALLIANZ AUF 351 (353) EUR - 'UNDERWEIGHT'

BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR MUNICH RE AUF 593 (598) EUR - 'OVERWEIGHT'

BERENBERG HEBT ZIEL FÜR FRESENIUS SE AUF 54 (50) EUR - 'BUY'

BERENBERG SENKT ZIEL FÜR KRONES AUF 158 (164) EUR - 'BUY'

Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 23.10.2026heute · 04:10 Uhr · onvista
test
Dividendenalarm
Dividendenkalender heute, 23.10.2026heute · 04:00 Uhr · onvista
Fotomontage aus Geldmünzen und Charts

BERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR KRONES AUF 108 (111) EUR - 'MARKET-PERFORM'

BERNSTEIN STARTET PFISTERER MIT 'OUTPERFORM' - ZIEL 102 EUR

CITIGROUP SENKT ZIEL FÜR SALZGITTER AUF 54 (60) EUR - 'NEUTRAL'

CITIGROUP SENKT ZIEL FÜR WACKER CHEMIE AUF 81 (85) EUR - 'SELL'

GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR SAP AUF 258 (230) EUR - 'BUY'

GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR SARTORIUS AUF 258 (244) EUR - 'NEUTRAL'

METZLER SENKT ZIEL FÜR RENK AUF 70 (75) EUR - 'BUY'

RBC HEBT SARTORIUS AUF 'OUTPERFORM' (SECTOR PERFORM) - ZIEL 330 (220) EUR

WDH/BERNSTEIN STARTET PFISTERER MIT 'OUTPERFORM' - ZIEL 102 EUR

WDH/LBBW HEBT ZIEL FÜR SARTORIUS AUF 305 (270) EUR - 'KAUFEN'

Wenn du eine bestimmte Aktie oder anderes Wertpapier im Auge behalten willst: Füge sie zu deiner Watchlist hinzu und du kannst in der onvista-App automatisch Alarme erhalten, wenn sich der Kurs stark bewegt.

Jetzt eigene Watchlist anlegen
Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
D
DAX
Ö
Ölpreis Brent
U
US Tech 100
D
Dow Jones
N
NASDAQ 100
S
S&P 500
Eurokurs (Euro / Dollar)
N
Nikkei
E
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/C1
Ö
Ölpreis WTI
Euro / Yen (Yenkurs)
H
Hang Seng
NASDAQ
$
US Dollar/Japanischer Yen
D
DAX (Kursindex)

Das könnte dich auch interessieren

Vorbörse 22.10.2026
Dax schwächer erwartet - erneuter Rutsch beim Kospigestern, 06:11 Uhr · onvista
Dax schwächer erwartet - erneuter Rutsch beim Kospi
Vorbörse 20.10.2026
Dax vor Verlusten – Südkoreas Kospi deutlich im Minus20. Okt. · onvista
Dax vor Verlusten – Südkoreas Kospi deutlich im Minus
Vorbörse 16.10.2026
Dax mit Gewinnen erwartet – gute Vorgaben aus Asien16. Okt. · onvista
Dax mit Gewinnen erwartet – gute Vorgaben aus Asien
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Raketen, Satelliten, Komponenten
Keine Lust auf SpaceX? Zehn Weltraum-Aktien als Alternativegestern, 14:40 Uhr · onvista
Plus
Kurs büßte 2026 ein Fünftel ein
Mickrige Margen, aber Fusionsgerüchte: Wie es um Tesla steht20. Okt. · onvista
Plus
Endspurt beim "Trader 2026"
So will ich den Chipcrash nutzen20. Okt. · onvista
Alle Plus-Analysen