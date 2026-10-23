Märkte heute

Nvidia, Alphabet & Chips – Beginn der Kapitalrotation

onvista · Uhr
Thema: KI

In der heutigen Sendung geht es um diese Werte: Nvidia, Alphabet, Prysmian, Nexans, Hermès, Lockheed Martin, Nebius, AT&S, Vistra, GE Vernova, Lumentum, Axon, Sea Limited, Mercado Libre, Nokia und Bloom Energy.

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Willkommen zu deinem Markt-Update mit Nico Santura. Heute ersetzt Nico die reguläre Sendung „Börse & Märkte LIVE“ als Premiere-Video. Unter anderem sind diese Themen geplant:

Im Mittelpunkt steht die Frage, ob der KI- und Halbleiter-Trade gerade an Dynamik verliert. Nico schaut unter anderem auf Kapitalrotation, CDS-Spreads, den Halbleitersektor sowie Nvidia und Alphabet.

Außerdem analysiert er zahlreiche weitere Aktien und Märkte – darunter Prysmian, Nexans, Hermès, Lockheed Martin, Nebius, AT&S, Vistra, GE Vernova, Lumentum, Axon, Sea Limited, Mercado Libre, Nokia und Bloom Energy.

Welche Signale zeigen sich unter der Oberfläche des Marktes? Ist bei Halbleitern bereits ein Boden in Sicht – oder nehmen Anleger bei den bisherigen KI-Gewinnern weiter Gewinne mit? Nico ordnet die aktuelle Marktbewegung ein und verbindet den Blick auf Indizes und Sektoren mit konkreten Einzelaktien.

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Nvidia
Nebius
Alphabet A
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AT&S
Lumentum Holdings
Alphabet C
Hermès
Vistra
Prysmian
Lockheed Martin
Axon Enterprise
GE Vernova
Sea Limited (ADR)
Mercadolibre
Nexans
ALPHABET INC. DL 50
ALPHABET INC. DL 50
ATS
NEXANS ADR EO 1

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