Ölpreise und schwache Nasdaq belasten Dax

Nach dem Kursrutsch an der Nasdaq kommt am Freitag auch bei deutschen Aktien kein Kaufinteresse auf. Der Dax knüpft im frühen Handel mit einem Abschlag von rund einem halben Prozent an seine Vortagsverluste an. Das Wochenminus weitete sich auf 1,4 Prozent aus. Der MDax gibt am Freitag im frühen leichter um 0,1 Prozent nach.

Anleger hinterfragen momentan wieder besonders kritisch, ob sich die Milliardeninvestitionen in den KI-Boom zeitnah rentieren werden. Dabei spielen auch die gestiegenen Zinsen eine wichtige Rolle.

Anders als zuletzt suchten Anleger nun bei US-Staatsanleihen Zuflucht, was laut der Commerzbank deren Renditen habe sinken lassen. "Diese Verschiebung deutet darauf hin, dass am Anleihemarkt die Sorgen um die Wachstumsaussichten über Nacht schwerer wogen als die Inflationsängste", schrieben die Experten des Geldinstituts.

Ölmarkt bleibt problematisch – Brent nah am Jahreshoch

Ein großes Thema bleibt neben der KI-Sorge und den Zinsen auch der Ölmarkt. Die Ölpreise haben am Freitag weiter zugelegt. Die Notierungen steuern angesichts zunehmender Angriffe auf Saudi-Arabien auf den dritten Wochengewinn in Folge zu. Die jüngste Eskalation schürt Sorgen vor größeren Lieferausfällen im Nahen Osten. Ein Barrel (159 Liter) der Referenzsorte Brent aus der Nordsee kostete am Morgen 113,92 US-Dollar. Das sind 0,66 Prozent mehr als am Vortag.

Die vom Iran unterstützte Huthi-Miliz hat nach eigenen Angaben das saudische Verteidigungsministerium in Riad angegriffen. Das Ministerium sei direkt getroffen worden, teilte Huthi-Militärsprecher Jahja Sari am Donnerstag mit. Die Rebellen hätten mit Raketen und Drohnen auch die Flughäfen im östlichen Dammam sowie in Abha im Süden angegriffen und Einrichtungen des Ölkonzerns Saudi Aramco in der Hafenstadt Janbu am Roten Meer. Die Huthi im Jemen setzen das benachbarte Saudi-Arabien seit Wochen unter Druck mit nahezu täglichem Beschuss von Flughäfen, Öl-Einrichtungen und anderen Zielen.

Atoss nach Zahlen erst im Plus, dann klar im Minus

Auf Ebene der Einzeltitel steht am Freitag der SDax-Wert Atoss Software nach Zahlen im Fokus. Der auf Personalmanagement spezialisierte Softwareanbieter hat im dritten Quartal mehr verdient als gedacht und hebt seinen Margenausblick für das Gesamtjahr an. So will Atoss beim Ergebnis vor Zinsen und Steuern 2026 einen Anteil von rund 37 Prozent des Umsatzes erreichen.

Bisher standen mindestens 34 Prozent im Plan von Unternehmenschef und Gründer Andreas Obereder. Beim Umsatz schwächeln hingegen die Lizenzerlöse, während die Cloudgeschäfte gut laufen. Beim Gesamterlös erwartet Atoss daher nun eher das untere Ende der Prognosespanne von 210 bis 215 Millionen Euro.

Nach anfänglichen, leichten Gewinnen drehte der Aktienkurs im Verlauf der ersten Handelsstunde in Minus und notierte zuletzt über drei Prozent unter dem Vortages-Schlusskurs.

(mit Material von dpa-AFX)

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