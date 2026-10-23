Österreich weist russische Diplomaten aus - Moskau reagiert

Wien, 23. ⁠Okt (Reuters) - Österreich hat vier russische Diplomaten des Landes verwiesen. Sie hätten Tätigkeiten ausgeübt, die mit ihrem diplomatischen Status unvereinbar seien, begründete das Außenministerium am Freitag den Schritt. ‌Drei Mitarbeiter der russischen Botschaft in Wien sowie ein Diplomat der russischen Delegation bei der Organisation für ⁠Sicherheit und ⁠Zusammenarbeit in Europa (OSZE) seien zu unerwünschten Personen ("personae non gratae") erklärt worden. Dies ist die übliche diplomatische Umschreibung für Spionagevorwürfe.

Russland werde auf die Entscheidung Österreichs reagieren, meldete die Nachrichtenagentur Interfax unter Berufung auf das ‌Außenministerium in Moskau. Mit der Maßnahme ‌steigt die Zahl der seit 2020 aus Österreich ausgewiesenen russischen Diplomaten auf 18. Zuletzt waren im Mai drei russische ⁠Botschaftsmitarbeiter des Landes verwiesen worden. Ihnen wurde vorgeworfen, auf ‌dem Dach der Botschaft ⁠Spionageanlagen zum Abhören von Daten internationaler Organisationen betrieben zu haben.

Wien beherbergt eine der größten russischen diplomatischen Präsenzen in Europa, da die Stadt Sitz zahlreicher ‌internationaler Organisationen wie der ⁠UNO, der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) und ⁠der OSZE ist. Der österreichische Verfassungsschutz bezeichnete Russland in seinem Jahresbericht 2025 als "Hauptakteur im Zusammenhang mit Spionage" in Österreich. Wien gelte zudem als "Operations-, Planungs- und Rückzugsraum für nachrichtendienstliche Aktivitäten in ganz Europa". Vor diesem Hintergrund arbeitet die Regierung an einer Verschärfung des Spionagestrafrechts.

(Bericht von Alexandra Schwarz-Goerlich, redigiert von Sabine ⁠Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)