Wien, ⁠23. Okt (Reuters) - Österreich weist vier russische Diplomaten aus. Drei von ihnen seien bei der ‌russischen Botschaft in Wien akkreditiert, ein weiterer gehöre der russischen ⁠Delegation ⁠bei der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) an, teilte das Außenministerium am Freitag mit. Die ‌Diplomaten hätten Tätigkeiten ausgeübt, ‌die mit ihrem diplomatischen Status unvereinbar seien. Sie seien ⁠daher zu unerwünschten Personen ("personae non gratae") ‌erklärt worden ⁠und müssten Österreich verlassen. Grundlage der Maßnahmen seien Erkenntnisse der österreichischen Sicherheitsbehörden, hieß ‌es in ⁠der Mitteilung weiter. ⁠Weitere Details zu den Gründen der Ausweisung nannte das Ministerium nicht.

(Bericht von Alexandra Schwarz-Goerlich, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere ⁠Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)