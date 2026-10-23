Original-Research: Aroundtown SA (von First Berlin Equity Research GmbH): Kaufen

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Original-Research: Aroundtown SA - von First Berlin Equity Research GmbH

23.10.2026 / 14:30 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Aroundtown SA

     Unternehmen:               Aroundtown SA
     ISIN:                      LU1673108939

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      23.10.2026
     Kursziel:                  EUR3,40
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monate
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Ellis Acklin

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Aroundtown SA (ISIN:
LU1673108939) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine
BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 3,80 auf EUR 3,40.

Zusammenfassung:
GCP hat eine Beteiligung von 20,04% an der LEG Immobilien AG erworben und
damit einen beträchtlichen Teil ihrer Liquidität in ein eng verwandtes
deutsches Wohnimmobilienunternehmen investiert. Der Reiz liegt auf der Hand.
LEG bietet eine FFO-Rendite von über 13% und deutlich bessere
Wirtschaftlichkeitskennzahlen, als GCP derzeit durch den direkten Kauf
vergleichbarer Objekte erzielen könnte, während das Management einen
anteiligen FFO-Zuwachs von rund 30% erwartet. Wir halten jedoch die Aussage,
die diese Transaktion über den aktuellen Wohnimmobilienmarkt trifft, für
interessanter. Börsennotierte Portfolios lassen sich derzeit mit Abschlägen
erwerben, die bei physischen Immobilien nur schwer zu erzielen sind, was
kapitalstarken Vermietern einen weiteren Wachstumsweg eröffnet. GCP kennt
zudem die Märkte und die Mietdynamik, auf denen das Geschäft von LEG
basiert. Der Nachteil ist eine geringere Liquidität in einer Zeit, in der
Immobilienaktien unter steigenden Anleiherenditen leiden. Dennoch erscheint
der Gewinnanstieg substanziell genug, um den Einsatz zu rechtfertigen. Wir
behalten unsere Kaufempfehlung bei, senken jedoch unser Kursziel auf EUR12,80
(bisher: EUR14,80), nachdem wir die höheren Renditen deutscher 10-jähriger
Anleihen in unserem DCF-Modell berücksichtigt haben (77% Aufwärtspotenzial).

First Berlin Equity Research has published a research update on Aroundtown
SA (ISIN: LU1673108939). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and
decreased the price target from EUR 3.80 to EUR 3.40.

Abstract:
Aroundtown's 84%-owned residential subsidiary, GCP, has taken a 20.04% stake
in LEG Immobilien. In our view, this is the clearest sign yet that AT is no
longer operating in defensive mode. The deal uses GCP's balance sheet to buy
German residential exposure at a >13% FFO yield, offering materially better
economics than comparable direct property acquisitions. It also lifts
Residential to 42% of AT's proportional portfolio and the combined Living
share close to 60%. More broadly, the deal highlights how select listed
German residential exposure can currently be bought on better economics than
comparable bricks-and-mortar assets. The timing is notable as property
stocks continue to be battered by rising bond yields. AT remains
rate-sensitive, but the current sell-off increasingly appears to price in
both sustained valuation pressure and renewed financing stress despite AT's
heavy refinancing work already having been completed. In our view, a
stabilisation in rates, alongside resilient rental growth and continued
accretive capital deployment, should be enough to drive a meaningful stock
rebound. We maintain our Buy rating but trim our PT to EUR3.4 (old: EUR3.8)
after updating our DCF model for the rise in German 10yr bond yields (133%
upside).

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses
siehe die vollständige Analyse.


Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=624a0010223cd6a846a1f7d4eb94a268

Kontakt für Rückfragen:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

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https://eqs-news.com/?origin_id=4872e184-cedb-11f1-9d22-0a083a71a9ab&lang=de

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