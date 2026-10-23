Original-Research: FORTEC Elektronik AG (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: FORTEC Elektronik AG - von Montega AG

23.10.2026 / 13:27 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu FORTEC Elektronik AG

     Unternehmen:               FORTEC Elektronik AG
     ISIN:                      DE0005774103

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      23.10.2026
     Kursziel:                  15,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Patrick Speck, CESGA

Weitere Defense-Aufträge und positive Sentimentdaten - Operative Talsohle
sollte durchschritten sein

FORTEC Elektronik hat am 21.10. eine Reihe neuer Aufträge aus dem
Verteidigungssektor bekannt gegeben. Gepaart mit vielversprechenden
Q3-Zahlen eines Peers sowie positiven Konjunkturdaten des Branchenverbands
ZVEI rechnen wir damit, dass die mit dem Geschäftsbericht am 29.10. zu
erwartende Guidance eine Rückkehr zu profitablem Wachstum aufzeigt.

Defense-Aufträge in beiden Segmenten: Im Segment Datenvisualisierung erhielt
die niederländische Tochtergesellschaft FORTEC Benelux zwei mehrjährige
Orders zur Entwicklung, Qualifizierung und Serienlieferung maßgeschneiderter
Display-Lösungen für hohe militärische und umwelttechnischen Anforderungen.
Das Auftragsvolumen beträgt mehrere Millionen Euro und soll bereits ab dem
laufenden Geschäftsjahr 2026/2027 umsatzwirksam werden. Darüber hinaus
gewann FORTEC Power (Segment Stromversorgungen) ebenfalls von einem
Defense-Kunden einen Großauftrag im unteren einstelligen Millionenbereich
(USD), der ab dem Kalenderjahr 2028 (entspricht GJ 2027/2028 bzw. 2028/2029
bei FORTEC) verumsatzt wird. Die Gesamtsumme der Auftragsmeldungen aus dem
Verteidigungssektor beläuft sich bei FORTEC inzwischen auf einen deutlich
zweistelligen Mio.-Euro-Betrag und unterstreicht die technologische
Kompetenz des Unternehmens für anspruchsvolle sicherheitskritische
Anwendungen.

Auftragsbestand deutlich ausgebaut: Bereits im Rahmen der Präsentation auf
den Hamburger Investorentagen Ende August hatten die FORTEC-Vorstände
Michael Spatny (COO) und Henrik Christiansen (CFO) über einen starken
Auftragsbestand i.H.v. 62,0 Mio. EUR berichtet (9M per 31.03.: 50,1 Mio.
EUR). Auch das aktuelle ZVEI-Konjunkturbarometer deutet auf ein freundliches
Marktumfeld zu Beginn des neuen Geschäftsjahres von FORTEC hin. So
verzeichnete die deutsche Elektroindustrie im August ein Auftragsplus von
17,0% yoy (Jan.-Aug.: +13,1% yoy). Nicht zuletzt gab Wettbewerber DATA Modul
jüngst vorläufige Zahlen eines starken dritten Quartals (Jul.-Sept.)
bekannt, in dem der Auftragseingang und Konzernumsatz um jeweils ca. 13% yoy
gesteigert wurden.

Positive Guidance erwartet: Vor diesem Hintergrund rechnen wir damit, dass
FORTEC nach zwei Jahren mit zweistelligen Erlösrückgängen in 2026/2027 auf
den Wachstumspfad zurückfindet und der Ausblick dies unterstreicht. Unsere
aktuelle Umsatzprognose für 2027 (+2,2% yoy) dürfte dabei eher noch
konservativ sein, angesichts der durch die Restrukturierungsmaßnahmen etwas
eingeschränkten Visibilität behalten wir diese aber vorerst unverändert bei.
Auch ergebnisseitig sollte nach dem u.E. defizitären Übergangsjahr 2025/2026
in 2027 ein Turnaround anstehen, wozu zunehmend auch die margenstärkeren
Defense-Aufträge beitragen.

Fazit: FORTEC baut seine Stellung im dynamischen Defense-Markt sukzessive
aus und sowohl das vollere Auftragsbuch (Bestwert seit Q3/24) als auch die
Sentimentdaten deuten darauf hin, dass die operative Talsohle endlich
durchschritten ist. Wenngleich die Profitabilität zuletzt deutlich unter
Druck stand und 2025/2026 erstmals ein negatives Konzernergebnis zeigen
dürfte, erachten wir die Bewertung weit unter Buchwert (KBV: 0,7x) als
ungerechtfertigt. Wir halten daher das Chance-Risiko-Verhältnis für
attraktiv und bekräftigen unser Kursziel von 15,00 EUR.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=7941a29caf81a83aa905299c07604a00

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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