Original-Research: FORTEC Elektronik AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: FORTEC Elektronik AG - von Montega AG 23.10.2026 / 13:27 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu FORTEC Elektronik AG Unternehmen: FORTEC Elektronik AG ISIN: DE0005774103 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 23.10.2026 Kursziel: 15,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick Speck, CESGA Weitere Defense-Aufträge und positive Sentimentdaten - Operative Talsohle sollte durchschritten sein FORTEC Elektronik hat am 21.10. eine Reihe neuer Aufträge aus dem Verteidigungssektor bekannt gegeben. Gepaart mit vielversprechenden Q3-Zahlen eines Peers sowie positiven Konjunkturdaten des Branchenverbands ZVEI rechnen wir damit, dass die mit dem Geschäftsbericht am 29.10. zu erwartende Guidance eine Rückkehr zu profitablem Wachstum aufzeigt. Defense-Aufträge in beiden Segmenten: Im Segment Datenvisualisierung erhielt die niederländische Tochtergesellschaft FORTEC Benelux zwei mehrjährige Orders zur Entwicklung, Qualifizierung und Serienlieferung maßgeschneiderter Display-Lösungen für hohe militärische und umwelttechnischen Anforderungen. Das Auftragsvolumen beträgt mehrere Millionen Euro und soll bereits ab dem laufenden Geschäftsjahr 2026/2027 umsatzwirksam werden. Darüber hinaus gewann FORTEC Power (Segment Stromversorgungen) ebenfalls von einem Defense-Kunden einen Großauftrag im unteren einstelligen Millionenbereich (USD), der ab dem Kalenderjahr 2028 (entspricht GJ 2027/2028 bzw. 2028/2029 bei FORTEC) verumsatzt wird. Die Gesamtsumme der Auftragsmeldungen aus dem Verteidigungssektor beläuft sich bei FORTEC inzwischen auf einen deutlich zweistelligen Mio.-Euro-Betrag und unterstreicht die technologische Kompetenz des Unternehmens für anspruchsvolle sicherheitskritische Anwendungen. Auftragsbestand deutlich ausgebaut: Bereits im Rahmen der Präsentation auf den Hamburger Investorentagen Ende August hatten die FORTEC-Vorstände Michael Spatny (COO) und Henrik Christiansen (CFO) über einen starken Auftragsbestand i.H.v. 62,0 Mio. EUR berichtet (9M per 31.03.: 50,1 Mio. EUR). Auch das aktuelle ZVEI-Konjunkturbarometer deutet auf ein freundliches Marktumfeld zu Beginn des neuen Geschäftsjahres von FORTEC hin. So verzeichnete die deutsche Elektroindustrie im August ein Auftragsplus von 17,0% yoy (Jan.-Aug.: +13,1% yoy). Nicht zuletzt gab Wettbewerber DATA Modul jüngst vorläufige Zahlen eines starken dritten Quartals (Jul.-Sept.) bekannt, in dem der Auftragseingang und Konzernumsatz um jeweils ca. 13% yoy gesteigert wurden. Positive Guidance erwartet: Vor diesem Hintergrund rechnen wir damit, dass FORTEC nach zwei Jahren mit zweistelligen Erlösrückgängen in 2026/2027 auf den Wachstumspfad zurückfindet und der Ausblick dies unterstreicht. Unsere aktuelle Umsatzprognose für 2027 (+2,2% yoy) dürfte dabei eher noch konservativ sein, angesichts der durch die Restrukturierungsmaßnahmen etwas eingeschränkten Visibilität behalten wir diese aber vorerst unverändert bei. Auch ergebnisseitig sollte nach dem u.E. defizitären Übergangsjahr 2025/2026 in 2027 ein Turnaround anstehen, wozu zunehmend auch die margenstärkeren Defense-Aufträge beitragen. Fazit: FORTEC baut seine Stellung im dynamischen Defense-Markt sukzessive aus und sowohl das vollere Auftragsbuch (Bestwert seit Q3/24) als auch die Sentimentdaten deuten darauf hin, dass die operative Talsohle endlich durchschritten ist. Wenngleich die Profitabilität zuletzt deutlich unter Druck stand und 2025/2026 erstmals ein negatives Konzernergebnis zeigen dürfte, erachten wir die Bewertung weit unter Buchwert (KBV: 0,7x) als ungerechtfertigt. Wir halten daher das Chance-Risiko-Verhältnis für attraktiv und bekräftigen unser Kursziel von 15,00 EUR. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

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