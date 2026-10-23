Original-Research: Grand City Properties SA (von First Berlin Equity Research...

dpa-AFX · Uhr
Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugenonvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren
    ^
Original-Research: Grand City Properties SA - from First Berlin Equity
Research GmbH

23.10.2026 / 11:45 CET/CEST
Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS
Group.
The issuer is solely responsible for the content of this research. The
result of this research does not constitute investment advice or an
invitation to conclude certain stock exchange transactions.

---------------------------------------------------------------------------

Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Grand City Properties
SA

     Company Name:                Grand City Properties SA
     ISIN:                        LU0775917882

     Reason for the research:     Update
     Recommendation:              Kaufen
     from:                        23.10.2026
     Target price:                EUR12,80
     Target price on sight of:    12 Monate
     Last rating change:          -
     Analyst:                     Ellis Acklin

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Grand City
Properties S.A. (ISIN: LU0775917882) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin
bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 14,80 auf EUR
12,80.

Zusammenfassung:
GCP hat eine Beteiligung von 20,04% an der LEG Immobilien AG erworben und
damit einen beträchtlichen Teil ihrer Liquidität in ein eng verwandtes
deutsches Wohnimmobilienunternehmen investiert. Der Reiz liegt auf der Hand.
LEG bietet eine FFO-Rendite von über 13% und deutlich bessere
Wirtschaftlichkeitskennzahlen, als GCP derzeit durch den direkten Kauf
vergleichbarer Objekte erzielen könnte, während das Management einen
anteiligen FFO-Zuwachs von rund 30% erwartet. Wir halten jedoch die Aussage,
die diese Transaktion über den aktuellen Wohnimmobilienmarkt trifft, für
interessanter. Börsennotierte Portfolios lassen sich derzeit mit Abschlägen
erwerben, die bei physischen Immobilien nur schwer zu erzielen sind, was
kapitalstarken Vermietern einen weiteren Wachstumsweg eröffnet. GCP kennt
zudem die Märkte und die Mietdynamik, auf denen das Geschäft von LEG
basiert. Der Nachteil ist eine geringere Liquidität in einer Zeit, in der
Immobilienaktien unter steigenden Anleiherenditen leiden. Dennoch erscheint
der Gewinnanstieg substanziell genug, um den Einsatz zu rechtfertigen. Wir
behalten unsere Kaufempfehlung bei, senken jedoch unser Kursziel auf EUR12,80
(bisher: EUR14,80), nachdem wir die höheren Renditen deutscher 10-jähriger
Anleihen in unserem DCF-Modell berücksichtigt haben (77% Aufwärtspotenzial).

First Berlin Equity Research has published a research update on Grand City
Properties S.A. (ISIN: LU0775917882). Analyst Ellis Acklin reiterated his
BUY rating and decreased the price target from EUR 14.80 to EUR 12.80.

Abstract:
GCP has taken a 20.04% stake in LEG Immobilien AG, thus putting a sizeable
chunk of its liquidity to work in a close German residential peer. The
attraction is clear. LEG offers an FFO yield >13% and materially better
economics than GCP can currently achieve buying comparable properties
directly; plus management expect ~30% pro-rata FFO accretion. But we think
the more interesting message is what the deal says about today's residential
market. Listed portfolios can currently be bought at discounts that are
difficult to replicate in bricks and mortar, giving well-capitalised
landlords another route to growth. GCP also knows the markets and rental
dynamics underpinning LEG's operations. The trade-off is reduced liquidity
at a time when property stocks are being battered by rising bond yields.
Even so, the earnings uplift looks substantial enough to warrant the
deployment. We retain our Buy rating but lower our PT to EUR12.8 (old: EUR14.8)
after incorporating higher German 10-year bond yields into our DCF model
(77% upside).

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses
siehe die vollständige Analyse.




You can download the research here:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=5eeb7ce625f56de183364668baaa4a2d

Contact for questions:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

---------------------------------------------------------------------------

The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements,
Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content:
https://eqs-news.com/?origin_id=d0a04c00-cec5-11f1-9d22-0a083a71a9ab&lang=en

---------------------------------------------------------------------------

2421258 23.10.2026 CET/CEST

°
Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Grand City Properties

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Raketen, Satelliten, Komponenten
Keine Lust auf SpaceX? Zehn Weltraum-Aktien als Alternativegestern, 14:40 Uhr · onvista
Plus
Kurs büßte 2026 ein Fünftel ein
Mickrige Margen, aber Fusionsgerüchte: Wie es um Tesla steht20. Okt. · onvista
Plus
Endspurt beim "Trader 2026"
So will ich den Chipcrash nutzen20. Okt. · onvista
Alle Plus-Analysen