Original-Research: Grand City Properties SA (von First Berlin Equity Research...

^ Original-Research: Grand City Properties SA - from First Berlin Equity Research GmbH 23.10.2026 / 11:45 CET/CEST Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this research. The result of this research does not constitute investment advice or an invitation to conclude certain stock exchange transactions. --------------------------------------------------------------------------- Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Grand City Properties SA Company Name: Grand City Properties SA ISIN: LU0775917882 Reason for the research: Update Recommendation: Kaufen from: 23.10.2026 Target price: EUR12,80 Target price on sight of: 12 Monate Last rating change: - Analyst: Ellis Acklin First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Grand City Properties S.A. (ISIN: LU0775917882) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 14,80 auf EUR 12,80. Zusammenfassung: GCP hat eine Beteiligung von 20,04% an der LEG Immobilien AG erworben und damit einen beträchtlichen Teil ihrer Liquidität in ein eng verwandtes deutsches Wohnimmobilienunternehmen investiert. Der Reiz liegt auf der Hand. LEG bietet eine FFO-Rendite von über 13% und deutlich bessere Wirtschaftlichkeitskennzahlen, als GCP derzeit durch den direkten Kauf vergleichbarer Objekte erzielen könnte, während das Management einen anteiligen FFO-Zuwachs von rund 30% erwartet. Wir halten jedoch die Aussage, die diese Transaktion über den aktuellen Wohnimmobilienmarkt trifft, für interessanter. Börsennotierte Portfolios lassen sich derzeit mit Abschlägen erwerben, die bei physischen Immobilien nur schwer zu erzielen sind, was kapitalstarken Vermietern einen weiteren Wachstumsweg eröffnet. GCP kennt zudem die Märkte und die Mietdynamik, auf denen das Geschäft von LEG basiert. Der Nachteil ist eine geringere Liquidität in einer Zeit, in der Immobilienaktien unter steigenden Anleiherenditen leiden. Dennoch erscheint der Gewinnanstieg substanziell genug, um den Einsatz zu rechtfertigen. Wir behalten unsere Kaufempfehlung bei, senken jedoch unser Kursziel auf EUR12,80 (bisher: EUR14,80), nachdem wir die höheren Renditen deutscher 10-jähriger Anleihen in unserem DCF-Modell berücksichtigt haben (77% Aufwärtspotenzial). First Berlin Equity Research has published a research update on Grand City Properties S.A. (ISIN: LU0775917882). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and decreased the price target from EUR 14.80 to EUR 12.80. Abstract: GCP has taken a 20.04% stake in LEG Immobilien AG, thus putting a sizeable chunk of its liquidity to work in a close German residential peer. The attraction is clear. LEG offers an FFO yield >13% and materially better economics than GCP can currently achieve buying comparable properties directly; plus management expect ~30% pro-rata FFO accretion. But we think the more interesting message is what the deal says about today's residential market. Listed portfolios can currently be bought at discounts that are difficult to replicate in bricks and mortar, giving well-capitalised landlords another route to growth. GCP also knows the markets and rental dynamics underpinning LEG's operations. The trade-off is reduced liquidity at a time when property stocks are being battered by rising bond yields. Even so, the earnings uplift looks substantial enough to warrant the deployment. We retain our Buy rating but lower our PT to EUR12.8 (old: EUR14.8) after incorporating higher German 10-year bond yields into our DCF model (77% upside). Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse. You can download the research here:

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