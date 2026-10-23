Original-Research: Pharming Group NV (von First Berlin Equity Research GmbH):...

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Original-Research: Pharming Group NV - from First Berlin Equity Research
GmbH

23.10.2026 / 12:25 CET/CEST
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The issuer is solely responsible for the content of this research. The
result of this research does not constitute investment advice or an
invitation to conclude certain stock exchange transactions.

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Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Pharming Group NV

     Company Name:                Pharming Group NV
     ISIN:                        NL0010391025

     Reason for the research:     Q3 pre-announcement
     Recommendation:              Buy
     from:                        23.10.2026
     Target price:                EUR2.20
     Target price on sight of:    12 months
     Last rating change:          -
     Analyst:                     Simon Scholes

First Berlin Equity Research has published a research update on Pharming
Group NV (ISIN: NL0010391025). Analyst Simon Scholes reiterated his BUY
rating and maintained his EUR 2.20 price target.

Abstract:
Pharming pre-announced Q3 revenue numbers two weeks ahead of the previously
scheduled reporting date of 5 November. Revenues of Pharming's flagship
hereditary angioedema (HAE) medicine, Ruconest (manufactured from the milk
of transgenic rabbits), climbed 14% y-o-y and 30% sequentially to USD93.8m
(FBe: USD79.5m; Q3/25: USD82.2m). The consensus forecast (n=5) was USD81.7m.
Weak revenue figures in Q1/26 and Q2/26 sparked concerns that Chiesi's oral
HAE product Ekterly (launched in July 2025) would take a large chunk out of
Ruconest sales. As we pointed out at length in our study of 18 September, we
think this scenario unlikely due to Ruconest's superior efficacy versus
Ekterly. The Q3 numbers and management's confirmation of the 2026 group
revenue guidance mid-point of USD385m given with the Q2/26 report indicate
that Ruconest will return to growth in H2/26. We expect Ruconest sales to
continue growing in 2027 and subsequent years and that the product will
continue to serve as a solid foundation while Pharming develops its
potentially multi-billion USD pipeline. We maintain our Buy recommendation
and EUR2.20 price target (upside: 133%). The full Q3/26 report is now
scheduled for 27 October.

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Pharming Group NV
(ISIN: NL0010391025) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine
BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 2,20.

Zusammenfassung:
Pharming hat die vorläufigen Umsatzzahlen für das dritte Quartal zwei Wochen
vor dem ursprünglich geplanten Veröffentlichungstermin am 5. November
bekannt gegeben. Der Umsatz mit Ruconest, dem wichtigsten Medikament von
Pharming zur Behandlung des hereditären Angioödems (HAE), das aus der Milch
transgener Kaninchen hergestellt wird, stieg im Jahresvergleich um 14% und
gegenüber dem Vorquartal um 30% auf USD93,8 Mio. (FBe: USD79,5 Mio.; Q3/25:
USD82,2 Mio.). Die Konsensschätzung (n = 5) lag bei USD81,7 Mio. Die
schwachen Umsatzzahlen von Ruconest im ersten und zweiten Quartal 2026
hatten Bedenken ausgelöst, dass Chiesis orales HAE-Medikament Ekterly, das
im Juli 2025 auf den Markt gebracht wurde, einen erheblichen Teil des
Ruconest-Umsatzes abziehen könnte. Wie wir in unserer ausführlichen Studie
vom 18. September dargelegt haben, halten wir dieses Szenario aufgrund der
überlegenen Wirksamkeit von Ruconest gegenüber Ekterly für unwahrscheinlich.
Die Zahlen für das dritte Quartal sowie die Bestätigung des mittleren Werts
der für 2026 ausgegebenen Konzernumsatzprognose von USD385 Mio. durch das
Management im Rahmen der Veröffentlichung der Ergebnisse für das zweite
Quartal 2026 deuten darauf hin, dass Ruconest im zweiten Halbjahr 2026
wieder auf Wachstumskurs einschwenken wird. Wir erwarten, dass der Umsatz
mit Ruconest auch 2027 und in den Folgejahren weiter steigen wird. Das
Produkt dürfte Pharming weiterhin als solide Umsatzbasis dienen, während das
Unternehmen seine potenziell mehrere Milliarden US-Dollar schwere
Produktpipeline entwickelt. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung und unser
Kursziel von EUR2,20 (Kurspotenzial: 133 %). Der vollständige Bericht zum
dritten Quartal 2026 soll nun am 27. Oktober veröffentlicht werden.
Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des
Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.



You can download the research here:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=036a65976e836479d30348c5511d70c7

Contact for questions:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

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