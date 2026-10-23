Original-Research: Serviceware SE (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Serviceware SE - von Montega AG 23.10.2026 / 14:32 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu Serviceware SE Unternehmen: Serviceware SE ISIN: DE000A2G8X31 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 23.10.2026 Kursziel: 25,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Kai Kindermann Q3: Anhaltend starke SaaS-Entwicklung Serviceware hat die Zahlen für die ersten neun Monate 2025/26 veröffentlicht. Im dritten Quartal setzte sich das dynamische Wachstum der SaaS/Service-Erlöse fort, während sich das EBITDA gegenüber dem Vorjahr deutlich verbesserte. [Tabelle] SaaS/Service-Erlöse wachsen weiterhin dynamisch: Der Konzernumsatz stieg in Q3 auf 33,4 Mio. EUR (+10,5% yoy). Maßgeblicher Wachstumstreiber waren erneut die SaaS/Service-Erlöse, die mit 27,7 Mio. EUR (+23,2% yoy; +6,0% qoq) unseren Erwartungen entsprachen. Die Vertragsverbindlichkeiten, die insbesondere erhaltene Anzahlungen auf künftige SaaS- und Wartungsgebühren umfassen, erhöhten sich um 19,3% yoy auf 121,5 Mio. EUR und schaffen u.E. Visibilität für anhaltendes Momentum der SaaS-Umsätze. Die strukturell rückläufigen Lizenz- und Wartungserlöse gingen um 23,6% yoy (Lizenzen) bzw. 29,7% yoy (Wartung) zurück, lagen damit jedoch noch etwas über unseren Erwartungen. Auf Neunmonatssicht legten die Lizenzerlöse dank des sehr starken Q2 sogar leicht zu (+5,4% yoy). Effizienzmaßnahmen zeigen Wirkung: Das EBITDA verbesserte sich in Q3 deutlich auf 2,2 Mio. EUR (+31,6% yoy) und lag damit über dem Wert des gesamten ersten Halbjahres (2,0 Mio. EUR). Die EBITDA-Marge stieg auf 6,6% (Vj.: 5,5%). Die im zweiten Quartal umgesetzten Personalmaßnahmen entlasteten das Ergebnis laut Unternehmen bereits im sechsstelligen Bereich. Zudem wurden, wie zuvor bereits im Rahmen der Entwicklung der AI Process Engine, erneut Eigenleistungen aktiviert, bislang jedoch nur in geringem Umfang von 0,1 Mio. EUR. Die interne Softwareentwicklung wird durch den Einsatz der Software Factory unterstützt (siehe Comment vom 21.09.2026) und soll künftig dazu beitragen, den Umsatzanteil proprietärer Lösungen und damit auch die Rohmarge weiter zu erhöhen. Partnernetzwerk unterstützt die Internationalisierung: In Q3 gewann Serviceware drei neue Vertriebspartner, womit sich die Zahl der Neuzugänge in den ersten neun Monaten auf sieben erhöhte und das Netzwerk auf insgesamt 22 Partner anwuchs. Im laufenden Q4 kamen bereits zwei weitere Partner in den USA und Australien hinzu, was u.E. die Fortschritte bei der internationalen Expansion unterstreicht. Guidance-Erreichung in oberer Hälfte der Spanne erwartet: Serviceware bestätigte die Guidance eines Umsatzwachstums von 5-15% yoy sowie einer signifikanten Ergebnisverbesserung. Wir erwarten weiterhin ein Wachstum in der oberen Hälfte der Spanne und haben unsere Prognosen auf Basis der jüngsten Zahlen leicht angepasst. Wir rechnen nun mit einem etwas höheren Umsatzwachstum (+12,0% yoy; zuvor: +11,5% yoy) bei einem etwas niedrigeren EBITDA von 7,7 Mio. EUR (zuvor: 8,2 Mio. EUR), das jedoch weiterhin eine deutliche Ergebnisverbesserung darstellt (Vj.: 5,1 Mio. EUR). Fazit: Serviceware konnte die wiederkehrenden Umsätze weiter ausbauen und zugleich erste Ergebnisbeiträge aus den Effizienzmaßnahmen realisieren. Wir bestätigen die Kaufempfehlung und das Kursziel von 25,00 EUR. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

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