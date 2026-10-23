Original-Research: Serviceware SE (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: Serviceware SE - von Montega AG

23.10.2026 / 14:32 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu Serviceware SE

     Unternehmen:               Serviceware SE
     ISIN:                      DE000A2G8X31

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      23.10.2026
     Kursziel:                  25,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Kai Kindermann

Q3: Anhaltend starke SaaS-Entwicklung

Serviceware hat die Zahlen für die ersten neun Monate 2025/26
veröffentlicht. Im dritten Quartal setzte sich das dynamische Wachstum der
SaaS/Service-Erlöse fort, während sich das EBITDA gegenüber dem Vorjahr
deutlich verbesserte.

[Tabelle]

SaaS/Service-Erlöse wachsen weiterhin dynamisch: Der Konzernumsatz stieg in
Q3 auf 33,4 Mio. EUR (+10,5% yoy). Maßgeblicher Wachstumstreiber waren
erneut die SaaS/Service-Erlöse, die mit 27,7 Mio. EUR (+23,2% yoy; +6,0%
qoq) unseren Erwartungen entsprachen. Die Vertragsverbindlichkeiten, die
insbesondere erhaltene Anzahlungen auf künftige SaaS- und Wartungsgebühren
umfassen, erhöhten sich um 19,3% yoy auf 121,5 Mio. EUR und schaffen u.E.
Visibilität für anhaltendes Momentum der SaaS-Umsätze. Die strukturell
rückläufigen Lizenz- und Wartungserlöse gingen um 23,6% yoy (Lizenzen) bzw.
29,7% yoy (Wartung) zurück, lagen damit jedoch noch etwas über unseren
Erwartungen. Auf Neunmonatssicht legten die Lizenzerlöse dank des sehr
starken Q2 sogar leicht zu (+5,4% yoy).

Effizienzmaßnahmen zeigen Wirkung: Das EBITDA verbesserte sich in Q3
deutlich auf 2,2 Mio. EUR (+31,6% yoy) und lag damit über dem Wert des
gesamten ersten Halbjahres (2,0 Mio. EUR). Die EBITDA-Marge stieg auf 6,6%
(Vj.: 5,5%). Die im zweiten Quartal umgesetzten Personalmaßnahmen
entlasteten das Ergebnis laut Unternehmen bereits im sechsstelligen Bereich.
Zudem wurden, wie zuvor bereits im Rahmen der Entwicklung der AI Process
Engine, erneut Eigenleistungen aktiviert, bislang jedoch nur in geringem
Umfang von 0,1 Mio. EUR. Die interne Softwareentwicklung wird durch den
Einsatz der Software Factory unterstützt (siehe Comment vom 21.09.2026) und
soll künftig dazu beitragen, den Umsatzanteil proprietärer Lösungen und
damit auch die Rohmarge weiter zu erhöhen.

Partnernetzwerk unterstützt die Internationalisierung: In Q3 gewann
Serviceware drei neue Vertriebspartner, womit sich die Zahl der Neuzugänge
in den ersten neun Monaten auf sieben erhöhte und das Netzwerk auf insgesamt
22 Partner anwuchs. Im laufenden Q4 kamen bereits zwei weitere Partner in
den USA und Australien hinzu, was u.E. die Fortschritte bei der
internationalen Expansion unterstreicht.

Guidance-Erreichung in oberer Hälfte der Spanne erwartet: Serviceware
bestätigte die Guidance eines Umsatzwachstums von 5-15% yoy sowie einer
signifikanten Ergebnisverbesserung. Wir erwarten weiterhin ein Wachstum in
der oberen Hälfte der Spanne und haben unsere Prognosen auf Basis der
jüngsten Zahlen leicht angepasst. Wir rechnen nun mit einem etwas höheren
Umsatzwachstum (+12,0% yoy; zuvor: +11,5% yoy) bei einem etwas niedrigeren
EBITDA von 7,7 Mio. EUR (zuvor: 8,2 Mio. EUR), das jedoch weiterhin eine
deutliche Ergebnisverbesserung darstellt (Vj.: 5,1 Mio. EUR).

Fazit: Serviceware konnte die wiederkehrenden Umsätze weiter ausbauen und
zugleich erste Ergebnisbeiträge aus den Effizienzmaßnahmen realisieren. Wir
bestätigen die Kaufempfehlung und das Kursziel von 25,00 EUR.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=a4d66ab2890f054302d0f29ab331326a

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=771a3555-cedc-11f1-9d22-0a083a71a9ab&lang=de

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