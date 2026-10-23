Original-Research: Yggdrasil SPAC 1 AG (künftig firmierend: Innok Robotics G...

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Original-Research: Yggdrasil SPAC 1 AG (künftig firmierend: Innok Robotics
Group AG) - von GBC AG

23.10.2026 / 11:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von GBC AG zu Yggdrasil SPAC 1 AG (künftig firmierend: Innok
Robotics Group AG)

     Unternehmen:       Yggdrasil SPAC 1 AG (künftig firmierend: Innok
                        Robotics Group AG)
     ISIN:              DE000A3EVV13

     Anlass der         Researchstudie (Initial Coverage)
     Studie:
     Empfehlung:        Kaufen
     Kursziel:          15,00 EUR
     Kursziel auf       31.12.2027
     Sicht von:
     Letzte
     Ratingänderung:
     Analyst:           Cosmin Filker; Matthias Greiffenberger

Führendes Physical AI und Robotics-Scale-up (outdoorfähige AMRs) in starker
Wachstumsphase

Die Innok Robotics GmbH mit Sitz in Regenstauf entwickelt und vertreibt
autonome mobile Robotersysteme (AMR) für den Einsatz im Innen- und
Außenbereich. Im Rahmen des geplanten Reverse IPOs hat die Hauptversammlung
der bereits börsennotierten Yggdrasil SPAC 1 AG am 21.10.2026 die
Einbringung der operativen Innok Robotics GmbH sowie die anschließende
Umfirmierung in Innok Robotics Group AG beschlossen. Der rechtliche Vollzug
der Transaktion wird nach erfolgter Handelsregistereintragung für Ende
November 2026 erwartet. Die nachfolgende operative Analyse einschließlich
der historischen Finanzkennzahlen bezieht sich daher im Wesentlichen auf die
Innok Robotics GmbH, während die Bewertung die nach Vollzug der Transaktion
erwartete Struktur der börsennotierten Innok Robotics Group AG zugrunde
legt.

Die technologische Grundlage des Geschäftsmodells bilden die modulare
Hardwareplattform HEROS und die selbst entwickelte, zunehmend auf Physical
AI basierende Autonomiesoftware INNOK COCKPIT®. Mit den Produktfamilien
INDUROS, RAINOS und INSPECTOS adressiert die Gesellschaft insbesondere die
Bereiche Intralogistik, Bewässerung sowie Inspektion und Überwachung. Ein
wesentliches Differenzierungsmerkmal besteht in der Fähigkeit, autonome
Transportprozesse auch in bestehenden Industrieumgebungen (Brownfield) sowie
über kombinierte Indoor- und Outdoor-Strecken hinweg abzubilden. Der
Vertrieb erfolgt über eine wachsende eigene Vertriebsorganisation
(inzwischen 10 Vertriebsmitarbeiter) sowie seit 2025 über eine stark
wachsende Anzahl an Systempartnern. Neben dem Direktverkauf bietet Innok
Robotics ein Robotics-as-a-Service-Modell (RaaS) mit typischerweise
vierjähriger Vertragslaufzeit und wiederkehrenden Nutzungsentgelten an.

Der Markt profitiert von strukturellen Wachstumstreibern wie dem zunehmenden
Arbeitskräftemangel, steigenden Arbeitskosten und der fortschreitenden
Automatisierung industrieller Prozesse. Dabei eröffnet insbesondere die
Entwicklung leistungsfähiger Physical-AI-Systeme neue Einsatzmöglichkeiten
für autonome Roboter außerhalb bislang überwiegend standardisierter
Produktions- und Lagerumgebungen. Mit seiner Technologie für Brownfield-,
Outdoor- und kombinierte Indoor-/Outdoor-Anwendungen adressiert Innok
Robotics insbesondere bislang weniger automatisierte Transportprozesse in
bestehenden Industriearealen. Darüber hinaus ergeben sich zusätzliche
Wachstumspotenziale aus der zunehmenden Nutzung autonomer Robotersysteme für
Inspektions-, Überwachungs- und Bewässerungsaufgaben sowie perspektivisch
aus Mobile-Manipulation-Anwendungen.

Nach Schätzungen von Mordor Intelligence dürfte das weltweite
AMR-Marktvolumen von 5,18 Mrd. USD im Jahr 2026 auf 10,56 Mrd. USD im Jahr
2031 ansteigen. Dies entspricht einer durchschnittlichen jährlichen
Wachstumsrate von 15,3 %. Für Innok Robotics ergeben sich insbesondere aus
der Automatisierung bislang überwiegend manuell durchgeführter
Materialtransporte in bestehenden Industriearealen zusätzliche
Marktpotenziale. Die Einsatzmöglichkeiten der modularen Technologie in
weiteren Bereichen wie Landwirtschaft, Inspektion und Sicherheit erweitern
darüber hinaus den adressierbaren Markt. Die hohe Wachstumsdynamik im noch
jungen Outdoor-AMR-Segment verdeutlichen auch die Daten der International
Federation of Robotics (IFR), wonach die weltweit erfassten Verkäufe von
Transportrobotern für nichtöffentliche Außenbereiche im Jahr 2025 um rund
296 % gegenüber dem Vorjahr gestiegen sind.

Seit Beginn der Serienvermarktung im Geschäftsjahr 2022 konnte Innok
Robotics seine Umsatzerlöse von 1,03 Mio. EUR auf 2,40 Mio. EUR im Geschäftsjahr
2025 steigern. Allein im vergangenen Geschäftsjahr wurde ein Umsatzwachstum
von 60,0 % erzielt. Gleichzeitig erhöhte sich der Auftragseingang auf rund
3,1 Mio. EUR (VJ: 1,6 Mio. EUR) und damit um rund 100 %, was auf eine zunehmende
kommerzielle Nachfrage nach den Robotersystemen hindeutet. Nach
erfolgreichen Pilot- und Testphasen werden die Systeme inzwischen auch von
größeren Industriekunden im laufenden Produktionsbetrieb eingesetzt. Daraus
ergeben sich Potenziale für Folgeaufträge sowie nationale und internationale
Roll-outs. Ein Beispiel hierfür ist der nach Unternehmensangaben
abgeschlossene Rahmenvertrag mit einem der 3 Tier Automotive Zulieferer mit
Headquarter in Stuttgart, der die Grundlage für eine vereinfachte
Belieferung weiterer Konzernstandorte bildet. Zu den Kunden von Innok
Robotics zählen zahlreiche international tätige Industriekonzerne, darunter
Bosch, ZF, Volkswagen, Siemens und BASF. Darüber hinaus beliefert die
Gesellschaft mittelständische Unternehmen wie ZwickRoell, Rigdon und HORSCH.
Die breite Kundenbasis bietet Potenziale für Folgeaufträge und eine
sukzessive Ausweitung des Robotereinsatzes auf weitere
Unternehmensstandorte. Aufgrund des noch vergleichsweise niedrigen absoluten
Umsatzniveaus sowie der Vorleistungen in den Personalaufbau und die
technologische Weiterentwicklung arbeitet die Gesellschaft jedoch weiterhin
planmäßig defizitär. Das EBITDA verbesserte sich im Geschäftsjahr 2025
leicht auf -0,98 Mio. EUR (VJ: -1,09 Mio. EUR).

Die Wachstumsstrategie der Innok Robotics basiert insbesondere auf der
weiteren Durchdringung bestehender Kundenbeziehungen, dem Ausbau der
Vertriebsaktivitäten, der Erschließung zusätzlicher Anwendungsfelder sowie
der internationalen Expansion. Neben der Ausweitung des Direktvertriebs soll
das internationale Systempartnernetzwerk sukzessive erweitert werden. Der
Eintritt in den nordamerikanischen Markt ist ab 2027 vorgesehen, ab 2028
sollen weitere asiatisch-pazifische Märkte erschlossen werden. Gleichzeitig
verfolgt Innok Robotics durch die verstärkte Einbindung externer
Produktions- und Servicepartner einen Asset-Light-Ansatz, der eine
Skalierung des Geschäftsvolumens ohne einen proportionalen Ausbau der
eigenen Fertigungs- und Personalkapazitäten ermöglichen soll. Die
kontinuierliche Weiterentwicklung der modularen Technologieplattform bildet
eine weitere Grundlage für die geplante Geschäftsausweitung.

Ausgehend von der bisherigen Geschäftsentwicklung und der geplanten
Umsetzung der Wachstumsstrategie erwarten wir in den kommenden
Geschäftsjahren einen deutlichen Umsatzanstieg. Für das laufende
Geschäftsjahr 2026 prognostizieren wir Umsatzerlöse in Höhe von 5,42 Mio. EUR,
die bis zum Geschäftsjahr 2030 auf 94,19 Mio. EUR ansteigen sollten.
Wesentliche Treiber sind der erwartete Absatzhochlauf bei den
Robotersystemen, der zunehmende Beitrag wiederkehrender Service- und
RaaS-Umsätze, die geografische Expansion sowie die Erschließung neuer
Anwendungsgebiete. Aufgrund der erwarteten Skaleneffekte sowie der
unterproportionalen Entwicklung der Personal- und sonstigen betrieblichen
Aufwendungen rechnen wir ab dem Geschäftsjahr 2028 mit dem Erreichen der
operativen Gewinnschwelle. Für das Geschäftsjahr 2028 prognostizieren wir
ein EBITDA in Höhe von 5,38 Mio. EUR, das bis zum Geschäftsjahr 2030 auf 40,32
Mio. EUR ansteigen sollte.

Auf Basis unseres dreistufigen DCF-Bewertungsmodells haben wir für die Innok
Robotics Group AG einen fairen Eigenkapitalwert (31.12.2027) in Höhe von
154,12 Mio. EUR ermittelt. Unter Berücksichtigung der im Bewertungsmodell
angesetzten Aktienzahl von 10,27 Mio. Aktien entspricht dies einem fairen
Wert von 15,00 EUR je Aktie. Wesentliche Grundlagen unserer Bewertung sind der
erwartete deutliche Umsatzanstieg sowie die aus dem
Asset-Light-Geschäftsmodell resultierenden Skalierungseffekte und die damit
verbundene Verbesserung der operativen Profitabilität.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=dd21f62b4682163fa6507f91798989f9

Kontakt für Rückfragen:
GBC AG
Halderstraße 27
86150 Augsburg
0821 / 241133 0
research@gbc-ag.de
++++++++++++++++
Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR
Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher
Interessenkonflikt gegeben: (5a, 7, 11); Einen Katalog möglicher
Interessenkonflikte finden Sie unter:
https://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung.htm

Hinweis zu Issuer-Sponsored Research: Vorliegende Researchstudie ist
Issuer-Sponsored Research und wurde in Übereinstimmung mit dem
EU-Verhaltenskodex (EU Code of Conduct) für Issuer-Sponsored Research
erstellt.
+++++++++++++++
Fertigstellungsdatum: 23.10.2026 (09:50 Uhr)
Datum der ersten Weitergabe: 23.10.2026 (11:00 Uhr)

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https://eqs-news.com/?origin_id=83292161-ceb7-11f1-9d22-0a083a71a9ab&lang=de

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